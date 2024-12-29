Двух мужчин спасли в Актюбинской области

В Байганинском районе спасатели Актюбинской области помогли двум путникам, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы МЧС страны, в 20 км от села Карауылкельды из-за ухудшения погодных условий и обильного снегопада их легковой автомобиль попал в снежный занос. Спасатели отбуксировали автотранспорт при помощи специальной техники на очищенный участок дороги и сопроводили его до села. В результате происшествия никто не пострадал.

"МЧС рекомендует учитывать штормовые предупреждения и в случае ухудшения погоды не выезжать за пределы населенного пункта", – говорится в пресс-службе ведомства.

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