В октябре 2022 года "Казына Капитал Менеджмент" вступил в Ассоциацию ООН "Принципы ответственного инвестирования" (UN Principles of Responsible investments).

"Казына Капитал Менеджмент" стал первым квазигосударственным финансовым институтом в СНГ, присоединившимся к ведущей международной сети институциональных инвесторов, приверженных концепту внедрения ESG-стандартов в свою инвестиционную деятельность.

В этом году число инвесторов со всего мира, подписавших обязательство UN PRI, достигло 5 тыс. подписантов с суммой активов под управлением более 121 трлн долларов США. Членами Ассоциации UN PRI являются международные фонды прямых инвестиций, нацеленные на внедрение и развитие практики "ответственного инвестирования" в отрасли.

Члены Ассоциации UN PRI обязуются следовать шести принципам "ответственного инвестирования":

Включение стандартов ESG в процессы инвестиционного анализа и принятия решений. Учет факторов ESG в политиках и практической деятельности. Требования к получателям инвестиций надлежащего раскрытия информации об экологических, социальных проблемах и вопросах управления. Содействие принятию и внедрению принципов ESG в рамках инвестиционной отрасли. Повышение эффективности реализации принципов ответственного инвестирования. Информирование о деятельности и достигнутом прогрессе реализации принципов.

Мировая тенденция в области приверженности принципам ответственного инвестирования и их влияние на устойчивость и рентабельность проектов отражены в результатах исследования Harvard Business School, согласно которым каждый доллар, инвестированный в компании с высоким показателем устойчивого развития, принес на 51% больше дохода, чем в компании с низким показателем.

При этом 97% LP (limited partner) считают, что ответственное инвестирование станет более значительным для рынка PE (private equity) в течение следующих двух лет.

"Казына Капитал Менеджмент", будучи драйвером развития инфраструктуры private equity в Казахстане, обозначил "Содействие в развитии устойчивого бизнеса, основанного на международно-признанных экологических, социальных и управленческих стандартах (ESG)" одной из своих стратегических задач.

В реализацию данной задачи фонды с участием ККМ проводят оценку проектных предложений на соответствие критериям ESG. В планах компании разработать дополнительные инструменты, которые позволят мониторить связанные риски в течение всего жизненного цикла проекта. На сегодня портфель ККМ насчитывает около 100 инвестиционных проектов исключительно в несырьевых отраслях экономики. Мы надеемся, что интенсивная интеграция и мониторинг факторов ESG поспособствует формированию более "качественного" инвестиционного портфеля, менее подверженного внешним изменениям конъюнктуры рынка в долгосрочной перспективе. Председатель правления АО "Казына Капитал Менеджмент" Айнур Куатова

Генеральный директор Ассоциации UN PRI Дэвид Эткин подчеркнул, "мы рады приветствовать "Казына Капитал Менеджмент" в качестве участника UN PRI".

Присоединение ККМ иллюстрирует твердую приверженность компании к интеграции принципов ответственного инвестирования в свою деятельность и признание важности ESG-факторов для инвестиций. Мы с нетерпением ждем совместной работы с "Казына Капитал Менеджмент" в продвижении их ответственной инвестиционной деятельности. Дэвид Эткин

Вступление ККМ в ассоциацию увеличит видимость компании для институциональных инвесторов и предоставит возможность оценки прогресса в области ответственного инвестирования на основе международных отраслевых стандартов.