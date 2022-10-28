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Судья разъяснил суть материального ущерба, наложенного на Биртанова и Абишева

Судья разъяснил суть материального ущерба, наложенного на Биртанова и Абишева Фото: Zakon.kz
Судья Ибрагим Алькенов в зале суда разъяснил суть материального ущерба в размере 1,3 млрд тенге, наложенного на экс-министра здравоохранения Елжана Биртанова и экс-вице-министра Олжаса Абишева, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Суд частично удовлетворил гражданский иск Министерства здравоохранения РК.

Взыскать с Биртанова и Абишева солидарно в пользу Минздрава материальный ущерб в размере 1 миллиарда 350 миллионов 123 тысяч 129 тенге. Взыскать с Биртанова и Абишева госпошлину за удовлетворение гражданского иска с каждого по 20 миллионов 251 тысяче 846 тенге в доход государства.Судья Ибрагим Алькенов

Суд установил Биртанову и Абишеву трехмесячный срок со дня вступления приговора в законную силу для добровольного исполнения приговора в части гражданского иска, по истечении которого иск подлежит принудительному исполнению.

Между тем суд оставил без рассмотрения гражданский иск Минздрава в части взыскания с Елжана Биртанова материального ущерба в размере 5 миллионов 503 тысяч 721 тенге по эпизоду использования воздушного судна санавиации.

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Судья разъяснил приговор Биртанову и Абишеву

28 октября в Астане суд огласил приговор экс-министру здравоохранения Елжану Биртанову и экс-вице-министру Олжасу Абишеву.

Биртанова и Абишева признали виновными в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 361 ч. 4 п. 3 УК РК. Биртанову назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на пять лет, Абишеву – наказание в виде ограничения свободы сроком на четыре года. Их пожизненно лишили права занимать должности на госслужбе.

При этом по эпизоду использования воздушного судна санитарной авиации Елжана Биртанова признали невиновным и оправдали за отсутствием в его действиях состава уголовного правонарушения.

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