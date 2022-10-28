Cуд огласил приговор Елжану Биртанову и Олжасу Абишеву

Экс-министра здравоохранения Елжана Биртанова признали невиновным по эпизоду использования воздушного судна санитарной авиации и оправдали за отсутствием в его действиях состава уголовного правонарушения, сообщает корреспондент Zakon.kz 28 октября.

Суд приговорил: Биртанова Елжана Амантаевича признать невиновным в уголовном правонарушении, предусмотренном статьей 361 ч. 3 УК РК по эпизоду использования воздушного судна санитарной авиации и оправдать за отсутствием в его действиях состава данного уголовного правонарушения, – сказал судья Ибрагим Алькенов.

Елжана Биртанова и Олжаса Абишева признали виновными в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 361 ч. 4 п. 3 УК РК. Биртанову назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на 5 лет, Абишеву – наказание в виде ограничения свободы сроком на 4 года.

Их пожизненно лишили права занимать должности на госслужбе.

Возложить на осужденных обязанности, предусмотренные ч. 2 ст. 44 УК РК, не менять постоянное место жительства, работы без уведомления уполномоченного госоргана, осуществляющего контроль за поведением осужденных. В свободное от работы время не покидать место жительства, не выезжать в другие местности без уведомления уполномоченного органа. В соответствии с ч. 1 ст. 44 УК РК привлечь Абишева к принудительному труду по 100 часов ежегодно в течение всего срока отбывания основного наказания, – отметил судья Ибрагим Алькенов.

После вступления приговора в силу меру пресечения, избранную в отношении Биртанова и Абишева в виде домашнего ареста, планируют отменить.

Согласно ч. 3 прим. 1 и 4 ст. 62 УК РК время содержания под стражей Биртанова с 30 октября до 6 ноября 2020 года зачесть в срок наказания за счет один день содержания под стражей за два дня отбывания наказания в виде ограничения свободы. Время содержания под домашним арестом с 6 ноября 2020 года до вступления приговора в законную силу зачесть в срок наказания за счет отбывания домашнего ареста за один день ограничения свободы, – сказал Ибрагим Алькенов.

Время содержания под стражей Абишева с 1 августа до 6 ноября 2020 года зачтут в срок наказания из расчета один день содержания под стражей за два дня отбывания наказания в виде ограничения свободы.

Время содержания под домашним арестом с 6 ноября 2020 года до вступления приговора в законную силу зачесть в срок наказания за счет отбывания домашнего ареста за один день ограничения свободы. Контроль за исполнением возложенных на осужденных обязанностей возложить на службу пробации по месту жительства, – отметил Ибрагим Алькенов.

Срок наказания будут исчислять с момента принятия приговора в исполнение службой пробации.

Установить обязанность Биртанову и Абишеву об их явке в течение 10 суток после вступления приговора в законную силу в службу пробации для постановки на учет, – добавил судья.

С Абишева и Биртанова потребовали взыскать 1,3 млрд тенге в пользу Министерства здравоохранения.

Биртанов отметил, что намерен обжаловать приговор.

На апелляцию можно будет подать в течение 15 суток.

26 октября Елжан Биртанов и Олжас Абишев выступили в суде с последним словом. Они заявили о своей невиновности и попросили суд оправдать их.

11 октября прокурор запросил шесть лет лишения свободы для Елжана Биртанова.

19 октября защита экс-министра здравоохранения Елжана Биртанова завершила прения в суде в Астане. Его адвокаты и защитник Есжан Биртан заявляют о его невиновности.

Экс-министра и бывшего вице-министра здравоохранения обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями путем приемки и ввода в эксплуатацию платформы информатизации Минздрава, которую создала хорватская компания Ericsson Nicola Tesla.