Судья разъяснил приговор Биртанову и Абишеву

28 октября после оглашения приговора экс-министру здравоохранения Елжану Биртанову и его заместителю Олжасу Абишеву судья Сарыаркинского суда №2 города Астаны Ибрагим Алькенов объяснил суть вынесенного им решения, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Озвучив приговор, согласно которому Елжана Биртанова признали невиновным по эпизоду использования борта санавиации, но признали виновным вместе с Абишевым по эпизоду создания платформы Минздрава, судья Ибрагим Алькенов разъяснил свое решение.

Суд переходит к разъяснению приговора. Биртанову было предъявлено обвинение по двум эпизодам. Это по факту злоупотребления должностными полномочиями – использование воздушного судна санитарной авиации. По данному эпизоду оправдан, так как суд не усмотрел в действиях Биртанова состава уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 361 ч. 3 УК РК ("Злоупотребление должностными полномочиями". – Прим. ред.). Ибрагим Алькенов

Он отметил, что по второму эпизоду, по сути, Биртанов вместе с Абишевым приняли нерабочую платформу, подписали акт выполненных работ, тогда как данная работа фактически не была выполнена. В результате их незаконных действий 1,3 млрд тенге бюджетных средств было перечислено в пользу хорватской компании.

Тем самым факт злоупотребления должностными полномочиями в пользу третьих лиц доказан. Эта сумма повлекла тяжкие последствия для государства. Их вина доказана материалами уголовного дела, заключениями экспертиз, показаниями свидетелей Исибаева, Цой и других. В настоящее время платформа не функционирует. Ибрагим Алькенов

Он добавил, что суд считает достаточным совокупность исследованных доказательств для признания подсудимых виновными по данному эпизоду уголовного дела.

В то же время судья отметил, что при назначении наказания судом учтено наличие у Биртанова троих несовершеннолетних детей и у Абишева – несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью.

Денежные средства, перечисленные на счет третьих лиц, повлекшие материальный ущерб для государства, непосредственно осужденными похищены не были. Но перечисление осуществлено в результате преступных действий осужденных. Учитывая вышеуказанные обстоятельства, суд пришел к выводу о назначении осужденным наказания в виде ограничения свободы. Ибрагим Алькенов

В свою очередь Елжан Биртанов отметил, что намерен обжаловать приговор.

На апелляцию можно будет подать в течение 15 суток.

Экс-министра и бывшего вице-министра здравоохранения обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями путем приемки и ввода в эксплуатацию платформы информатизации Минздрава, которую создала хорватская компания Ericsson Nicola Tesla.

26 октября Елжан Биртанов и Олжас Абишев выступили в суде с последним словом. Они заявили о своей невиновности и попросили суд оправдать их.