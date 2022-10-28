Судья разъяснил приговор Биртанову и Абишеву
Озвучив приговор, согласно которому Елжана Биртанова признали невиновным по эпизоду использования борта санавиации, но признали виновным вместе с Абишевым по эпизоду создания платформы Минздрава, судья Ибрагим Алькенов разъяснил свое решение.
Суд переходит к разъяснению приговора. Биртанову было предъявлено обвинение по двум эпизодам. Это по факту злоупотребления должностными полномочиями – использование воздушного судна санитарной авиации. По данному эпизоду оправдан, так как суд не усмотрел в действиях Биртанова состава уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 361 ч. 3 УК РК ("Злоупотребление должностными полномочиями". – Прим. ред.).Ибрагим Алькенов
Он отметил, что по второму эпизоду, по сути, Биртанов вместе с Абишевым приняли нерабочую платформу, подписали акт выполненных работ, тогда как данная работа фактически не была выполнена. В результате их незаконных действий 1,3 млрд тенге бюджетных средств было перечислено в пользу хорватской компании.
Тем самым факт злоупотребления должностными полномочиями в пользу третьих лиц доказан. Эта сумма повлекла тяжкие последствия для государства. Их вина доказана материалами уголовного дела, заключениями экспертиз, показаниями свидетелей Исибаева, Цой и других. В настоящее время платформа не функционирует.Ибрагим Алькенов
Он добавил, что суд считает достаточным совокупность исследованных доказательств для признания подсудимых виновными по данному эпизоду уголовного дела.
В то же время судья отметил, что при назначении наказания судом учтено наличие у Биртанова троих несовершеннолетних детей и у Абишева – несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью.
Денежные средства, перечисленные на счет третьих лиц, повлекшие материальный ущерб для государства, непосредственно осужденными похищены не были. Но перечисление осуществлено в результате преступных действий осужденных. Учитывая вышеуказанные обстоятельства, суд пришел к выводу о назначении осужденным наказания в виде ограничения свободы.Ибрагим Алькенов
В свою очередь Елжан Биртанов отметил, что намерен обжаловать приговор.
На апелляцию можно будет подать в течение 15 суток.
Экс-министра и бывшего вице-министра здравоохранения обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями путем приемки и ввода в эксплуатацию платформы информатизации Минздрава, которую создала хорватская компания Ericsson Nicola Tesla.
26 октября Елжан Биртанов и Олжас Абишев выступили в суде с последним словом. Они заявили о своей невиновности и попросили суд оправдать их.