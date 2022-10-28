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"Ордабасы" против "Актобе": реваншу быть или не быть?

«Ордабасы» против «Актобе». Реваншу быть или не быть? Фото: Parimatch
В субботу в рамках 25-го тура Казахстанской Премьер-лиги в Шымкенте состоится матч между "Ордабасы" и "Актобе", официальным партнером которого является Parimatch.

"Ордабасы", расположившийся на пятой строчке в турнирной таблице, примет в гостях "Актобе", который более 100 дней кряду занимал лидирующую позицию.

В текущем сезоне команды уже встречались на Центральном стадионе города Актобе. Тогда матч завершился со счетом 3:1 в пользу "красно-белых". Дублем отметился бразильский нападающий Шина, а красивую точку в игре поставил французский полузащитник Юго Видмон, забив третий гол в ворота соперника на 4 минуте дополнительного времени.

Безусловно, "Ордабасы" приложит все усилия, чтобы взять реванш. Однако не стоит забывать, что "Актобе" не думает останавливаться на достигнутом. "Красно-белым" осталось одержать две победы до заветного чемпионства, которого и команда, и болельщики ждали 9 лет. А это значит, что поклонников будет ожидать невероятный матч, где мы увидим весь спектр эмоций и накал страстей.

Специалисты Parimatch делают такой прогноз на результат игры:

"Ордабасы" – 2.95, ничья – 3.40, "Актобе" – 2.26

А на какой исход зарядишь ты?

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Анастасия Московчук
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