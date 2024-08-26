КПЛ-2024: "Ордабасы" дома не смог переиграть "Актобе"

Вечером 25 августа завершились игры 18-го тура казахстанской Премьер-лиги по футболу, в центральном матче которой чемпион страны "Ордабасы" из Шымкента на своем поле сыграл вничью с "Актобе" – 1:1. сообщает Zakon.kz.

Оба коллектива в нынешнем сезоне сражаются только за высшие медали чемпионата страны, и эта встреча должна была быть определяющей в их противостоянии.

Несмотря на разные прогнозы экспертов и болельщиков, битва двух фаворитов закончилось ничейным исходом – 1:1.

В это же время лидер турнирной таблицы, алматинский "Кайрат" не смог отдалиться от своих главных преследователей, сыграв вничью на Центральном стадионе с костанайским "Тоболом" – 2:2.

В других встречах 18-го тура были зафиксированы следующие результаты:

"Елимай" – "Кызылжар" – 2:1;

"Атырау" – "Шахтер" – 1:0;

"Кайсар" – "Жетысу" 0:0.

Таким образом, лидирующая тройка команд в турнирной таблице осталась прежней: "Кайрат", "Актобе" и "Ордабасы". Но к ним уже вплотную приблизился семейский "Елимай".

Ряд интересных поединков ждет болельщиков в 19-м туре QFL-2024, где "Кайрат" принимает "Астану", а "Актобе" встретится дома с "Елимаем".

Тем временем 25 августа казахстанская хоккейная сборная перед олимпийским квалификационным турниром сыграла товарищескую игру в чешском городе Хомутов, где обыграла местный клуб "Пираты" со счетом 4:2.