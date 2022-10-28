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Законодательство РК

Прокуратура Астаны обратилась к жителям и гостям столицы

Обратилась к жителям города Фото: прокуратура города Астаны
В столичной прокуратуре разъяснили горожанам пункты статьи 31 Закона "О прокуратуре", сообщает Zakon.kz.

В соответствии с Конституцией (статьей 83) прокуратура от имени государства осуществляет (в установленных законом пределах и формах) высший надзор за соблюдением законности и представляет интересы государства в суде.

Выполнение этих функций органы прокуратуры обеспечивают и в ходе выборного процесса.

С момента объявления о проведении внеочередных выборов президента Генеральной прокуратурой определены основные задачи и организационные мероприятия для прокуроров всех уровней применительно ко всем стадиям избирательной кампании.

С 21 октября т.г. (с 18:00) началась самая активная фаза –предвыборная агитация (заканчивается в 00:00 19 ноября т.г.).

Порядок ее проведения детально урегулирован Конституционным законом "О выборах в Республике Казахстан".

Несоблюдение установленных норм влечет ответственность.

В Кодексе об административных правонарушениях предусмотрено 9 статей за нарушения порядка и условий предвыборной агитации.

Это следующие составы:

  • проведение предвыборной агитации в период ее запрещения (ст. 102 – штраф от 15 до 35 месячных расчетных показателей);

  • воспрепятствование праву вести предвыборную агитацию (ст. 103 – штраф от 20 до 50 месячных расчетных показателей);

  • нарушение условий проведения предвыборной агитации через СМИ (ст. 112 – штраф от 20 до 50 месячных расчетных показателей).

Условия проведения агитации через СМИ прописаны в статье 27 (п. 7) Конституционного закона "О выборах в РК".

Справочно: к нарушениям условий проведения агитации относятся:

  1. необъективное освещение СМИ выборной кампании, т.е. искажение целей, задач и результатов предвыборных мероприятий, а также событий и фактов, связанных с ними;

  2. публикация СМИ агитматериалов, заведомо порочащих честь, достоинство и деловую репутацию кандидата или политической партии, а также отказ в предоставлении возможности бесплатного опубликования опровержения;

  3. прерывание и комментирование выступлений кандидатов в СМИ сразу после выступления;

  4. отказ СМИ в выделении эфирного времени, печатной площади одному из кандидатов, в случае, если другим было дано согласие и другие.

За нарушение этих условий предусмотрена адмответственность.

Прокурор города Астаны Ерлан Утегенов также отметил и другие составы административных правонарушений, возможных в период агитации:

  • изготовление или распространение анонимных агитационных материалов (согласно п. 5 ст. 28 КЗ "О выборах в РК" все агитационные печатные материалы должны содержать сведения об организации, выпустившей данные материалы, месте их печатания и тираже, лицах, сделавших заказ, из каких средств оплачено), что влечет административный штраф по статье 113 КоАП (25 месячных расчетных показателей);

  • умышленное уничтожение, повреждение агитационных материалов (ст. 114 – штраф 15 месячных расчетных показателей);

  • нарушение условий проведения опроса общественного мнения, связанного с выборами (ст. 120 – штраф от 10 до 30 месячных расчетных показателей).

Справочно: не указание юридического лица, проводившего опрос; лиц, заказавших опрос и оплативших его; времени проведения опроса; метода сбора информации; точной формулировки вопроса; числа опрошенных и коэффициента погрешности результатов опроса.

  • нарушение условий проведения предвыборной агитации (ст. 122 – штраф от 20 до 30 месячных расчетных показателей)

Справочно: согласно п.4 ст.27 КЗ "О выборах в РК" запрещается предвыборная агитация и распространение агитационных материалов:

  • государственным органам, органам местного самоуправления, а также их должностным лицам, военнослужащим, работникам органов национальной безопасности, правоохранительных органов, судьям, членам избирательных комиссий, религиозными объединениями;

  • участие журналистов, должностных лиц редакций СМИ, зарегистрированных кандидатами либо их доверенными лицами, в освещении выборов через СМИ.

  • размещение агитационных материалов (на памятниках и других объектах, имеющих историческую, культурную или архитектурную ценность, а также в помещении для голосования, ст. 124 – штраф 25 месячных расчетных показателей);

  • нарушение порядка расходования средств, выделенных из республиканского бюджета на проведение предвыборной агитации (ст. 125 – штраф 5 месячных расчетных показателей).

Субъектами по всем указанным правонарушениям, наряду с гражданами, должностными лицами, являются субъекты предпринимательства. Санкции статей предусматривают штраф от 10 до 50 месячных расчетных показателей (от 30 до 153 тысяч тенге).

Возбуждение дел по этим и другим административным правонарушениям, посягающим на избирательные права (ст. ст. 101 – 126 КоАП), относится к исключительной компетенции прокурора (ст. 805 КоАП). Дела рассматривает суд.

Но граждане при нарушении их избирательного права могут самостоятельно обращаться непосредственно в суд (п. 4 ч. 1 ст. 807 КоАП).

В этом случае, дела указанной категории сразу (без постановления прокурора) рассматриваются судами, но с участием прокурора (по всем составам административных правонарушений, посягающих на избирательные права: ст. ст. 101 – 126 КоАП).

Наряду с административной ответственностью предусмотрена и уголовная ответственность за нарушение выборного законодательства.

Это касается воспрепятствования осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий (ст. 150 УК – от штрафа 100 МРП до лишения свободы до 4 лет, включая исправительные работы, ограничения свободы).

Второй состав – это фальсификации избирательных документов или неправильного подсчета голосов (ст. 151 УК – штраф либо исправительные работы в размере до 4 тыс. МРП/ограничение либо лишение свободы до 4 лет).

Настоящая электоральная кампания на текущий момент проходит в правовом поле.

Для дальнейшего обеспечения законности проведения выборной кампании прокурорами налажено тесное взаимодействие с местными государственными и правоохранительными органами, а также территориальной избирательной комиссией. По каждому факту нарушения будут приниматься все правовые меры, предусмотренные законами. Прокурор города Астаны Ерлан Утегенов

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