Акимат обратился к жителям Астаны из-за снегопада, обрушившегося на столицу

Сегодня, 31 декабря 2025 года, к жителям и гостям Астаны обратилась пресс-служба столичного акимата, сообщает Zakon.kz.

Причина – сильный снег.

"В Астане идет обильный снегопад. В связи с погодными условиями коммунальные службы столицы усилили работу и ведут уборку города в круглосуточном режиме... Акимат Астаны призывает жителей и гостей города быть внимательными на дорогах и тротуарах, соблюдать меры безопасности и учитывать погодные условия при планировании поездок", – следует из обращения, распространенного в среду.

Отмечается, что с утра в очистке улично-дорожной сети задействовано порядка 3000 дорожных рабочих и свыше 1400 единиц специализированной техники. Работы ведутся на основных магистралях, внутриквартальных проездах, тротуарах и пешеходных зонах.

Фото: gov.kz

Фото: gov.kz

Фото: gov.kz

Всего с начала зимнего периода на снежные полигоны вывезено более 1 376 655 кубометров снега, что составляет 105 413 рейсов большегрузного транспорта.

Фото: gov.kz

Для обеспечения безопасного передвижения жителей дороги, тротуары и пешеходные зоны обрабатываются противогололедными материалами.

Фото: gov.kz

С начала зимнего периода использовано порядка 4000 тонн технической соли.

Фото: gov.kz

Работы по очистке и обработке территории города ведутся в круглосуточном режиме.

