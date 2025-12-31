#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
502.57
591.68
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
502.57
591.68
6.42
Общество

Акимат обратился к жителям Астаны из-за снегопада, обрушившегося на столицу

спецтехника, уборка снега, фото - Новости Zakon.kz от 31.12.2025 18:14 Фото: gov.kz
Сегодня, 31 декабря 2025 года, к жителям и гостям Астаны обратилась пресс-служба столичного акимата, сообщает Zakon.kz.

Причина – сильный снег.

"В Астане идет обильный снегопад. В связи с погодными условиями коммунальные службы столицы усилили работу и ведут уборку города в круглосуточном режиме... Акимат Астаны призывает жителей и гостей города быть внимательными на дорогах и тротуарах, соблюдать меры безопасности и учитывать погодные условия при планировании поездок", – следует из обращения, распространенного в среду.

Отмечается, что с утра в очистке улично-дорожной сети задействовано порядка 3000 дорожных рабочих и свыше 1400 единиц специализированной техники. Работы ведутся на основных магистралях, внутриквартальных проездах, тротуарах и пешеходных зонах.

Фото: gov.kz

Фото: gov.kz

Фото: gov.kz

Всего с начала зимнего периода на снежные полигоны вывезено более 1 376 655 кубометров снега, что составляет 105 413 рейсов большегрузного транспорта.

Фото: gov.kz

Для обеспечения безопасного передвижения жителей дороги, тротуары и пешеходные зоны обрабатываются противогололедными материалами.

Фото: gov.kz

С начала зимнего периода использовано порядка 4000 тонн технической соли.

Фото: gov.kz

Работы по очистке и обработке территории города ведутся в круглосуточном режиме.

О том, какой будет погода в Астане 1, 2 и 3 января 2026 года, можете узнать здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Метель и снег: акимат столицы обратился к астанчанам
09:25, 21 декабря 2023
Метель и снег: акимат столицы обратился к астанчанам
К жителям Астаны, желающим купить квартиру, обратился акимат
13:04, 11 июня 2025
К жителям Астаны, желающим купить квартиру, обратился акимат
Снегопад в Алматы: акимат обратился с призывом к горожанам
16:16, 07 января 2025
Снегопад в Алматы: акимат обратился с призывом к горожанам
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: