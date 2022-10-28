В КТЖ объяснили отмену скидок на верхние полки в вагонах

В "Казахстан темир жолы" прокомментировали новость о пилотном проекте и возможных скидках на верхние места в пяти коммерческих поездах, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе, проект по дифференцированному подходу к стоимости проезда на пяти коммерческих маршрутах АО "Пассажирские перевозки" планировало внедрить по обращениям пассажиров.

По их мнению, стоимость проезда на верхних полках могла быть меньше, чем на нижних, так как пассажиры на верхних полках испытывают некоторые неудобства во время путешествия при приеме пищи, отдыхе.

Учитывая пожелания пассажиров, было принято решение на три месяца в пилотном режиме ввести проект по дифференцированному подходу, при котором верхние места будут дешевле на 20% нижних, – рассказали в "Казахстан темир жолы".

Так, стоимость проезда по маршруту Астана – Алматы на верхней полке купейного вагона составила бы 11 583 тенге, нижней – 13 958 тенге. Сейчас стоимость мест в вагоне одинаковая – 13 958 тенге.

Однако после мониторинга общественного мнения пилотный проект по предоставлению скидок на верхние полки в вагонах в коммерческих поездах отменен.

27 октября появилась новость о том, что в Казахстане с 1 декабря 2022 года в вагонах некоторых коммерческих поездов верхние полки станут дешевле на 20%.