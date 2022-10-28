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Илон Маск уволил прежнее руководство Twitter

Уволил прежнее руководство Twitter Фото: кадр из видео
Первым шагом предпринимателя Илона Маска после покупки социальной сети Twitter стало увольнение топ-менеджеров компании, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает CNBC со ссылкой на источники, генеральный директор Twitter Параг Агравал, финансовый директор Нед Сигал и Виджайя Гадде, глава отдела правовой политики, доверия и безопасности, были уволены. Маск обвинил всех троих в том, что они ввели в заблуждение его и инвесторов из-за количества фейковых аккаунтов на платформе.

При этом Аргавал и Сигал находились в штаб-квартире, когда сделка была закрыта, их вывели из здания.

Интересно, что ранее Маск утверждал, что не собирается увольнять 75% сотрудников.

Накануне утром Илон Маск сменил описание профиля в социальной сети Twitter на Chief Twit и посетил штаб-квартиру компании. Миллиардер опубликовал в соцсети видео своего визита. На записи он входит в головной офис соцсети с фаянсовой раковиной в руках. По-английски раковина – это sink, это слово также имеет значение "поглотитель", а в качестве глагола sink – это погрузиться во что-то, осознать.

"Let that sink in!" – написал Маск.

Маск ранее написал еще и твит, где заявил, что "птица освобождена", и добавил, что платформа будет продолжать контролировать разжигающий ненависть контент.

Согласно источникам Bloomberg, сам Маск возьмет на себя роль генерального директора, хотя он может уступить эту должность в долгосрочной перспективе. Акции Twitter выросли в четверг почти до 54 долларов.

Теперь Маск, как ожидается, кардинально изменит подход к модерации контента и размещаемой в сервисе рекламы.

Следующим шагом Маска будет восстановление аккаунтов пользователей Twitter, которые были забанены на всю жизнь, включая Трампа. Это может произойти 31 октября.

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