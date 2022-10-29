В парижском аэропорту сел самолет из-за сообщения в TikTok о бомбе на борту

Воздушное судно авиакомпании Lufthansa, которое направлялось из Нью-Йорка в Мюнхен, было вынужденно экстренно приземлиться в парижском аэропорту, поскольку в TikTok было опубликовано сообщение о бомбе, находящейся на борту, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает Le Figaro, американские авиадиспетчеры посмотрели видео, на котором автор сообщал, что заложил бомбу в самолете, о чем они сообщили немецким коллегам.

На борту самолета находилось 266 пассажиров. После их эвакуации сотрудники аэропорта в течение четырех часов проводили обыск в салоне. Повторно также был досмотрен весь багаж. Однако никакой угрозы обнаружено не было, и пассажиров доставили по месту назначения.