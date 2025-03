Индийский самолет, летевший в Нью-Йорк, вернулся в аэропорт после сообщения о бомбе

По данным телеканала NDTV, угроза взрыва оказалась ложной. В авиакомпании заявили о начале проверок, но пока не озвучили результаты.

Рейс в Нью-Йорк был перенесен на 11 марта 2025 года, пассажирам предложили проживание в гостинице и питание.

Накануне рейс Air India из Чикаго в Дели вернулся в США из-за неисправности 11 из 12 туалетов на борту. 300 пассажиров провели 10 часов в воздухе, после чего им предоставили временное убежище в Чикаго.

