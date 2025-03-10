Индийский самолет, летевший в Нью-Йорк, вернулся в аэропорт после сообщения о бомбе

Пассажирский самолет авиакомпании Air India, следовавший рейсом Мумбаи – Нью-Йорк, вернулся в аэропорт отправления после поступившей угрозы о заложенной бомбе на борту, сообщает Zakon.kz.

По данным телеканала NDTV, угроза взрыва оказалась ложной. В авиакомпании заявили о начале проверок, но пока не озвучили результаты.

Рейс в Нью-Йорк был перенесен на 11 марта 2025 года, пассажирам предложили проживание в гостинице и питание.

Индийские авиалинии регулярно получают сообщения о минировании их лайнеров, которые оказываются ложными. В 2024 году было зафиксировано более тысячи подобных угроз, которые привели к массовым перебоям в обслуживании авиапассажиров и изменениям в расписании авиарейсов. Индийские власти рассматривают возможность усиления наказания за ложные сообщения о минировании самолетов.

Накануне рейс Air India из Чикаго в Дели вернулся в США из-за неисправности 11 из 12 туалетов на борту. 300 пассажиров провели 10 часов в воздухе, после чего им предоставили временное убежище в Чикаго.

❗️✈️🇮🇳 – An Air India flight (Flight 126) from India to Chicago, Illinois, was forced to turn back over Greenland on March 5, 2025, during a 10-hour journey after 11 of its 12 bathrooms became clogged with feces, leaving around 300 passengers, mostly Indian, stranded on a plane… pic.twitter.com/w51IzAN77j — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) March 9, 2025

8 марта 2025 года пассажиры рейса KC 868, который должен был улететь из Актау в Алматы, рассказали в соцсетях о том, что борт вернулся в аэропорт спустя несколько минут после взлета из-за запаха гари в салоне.