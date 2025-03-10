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Мир

Индийский самолет, летевший в Нью-Йорк, вернулся в аэропорт после сообщения о бомбе

самолет, аэропорт, авиарейсы, авиация, , фото - Новости Zakon.kz от 10.03.2025 13:31 Фото: pixabay
Пассажирский самолет авиакомпании Air India, следовавший рейсом Мумбаи – Нью-Йорк, вернулся в аэропорт отправления после поступившей угрозы о заложенной бомбе на борту, сообщает Zakon.kz.

По данным телеканала NDTV, угроза взрыва оказалась ложной. В авиакомпании заявили о начале проверок, но пока не озвучили результаты.

Рейс в Нью-Йорк был перенесен на 11 марта 2025 года, пассажирам предложили проживание в гостинице и питание.

Индийские авиалинии регулярно получают сообщения о минировании их лайнеров, которые оказываются ложными. В 2024 году было зафиксировано более тысячи подобных угроз, которые привели к массовым перебоям в обслуживании авиапассажиров и изменениям в расписании авиарейсов. Индийские власти рассматривают возможность усиления наказания за ложные сообщения о минировании самолетов.

Накануне рейс Air India из Чикаго в Дели вернулся в США из-за неисправности 11 из 12 туалетов на борту. 300 пассажиров провели 10 часов в воздухе, после чего им предоставили временное убежище в Чикаго.

8 марта 2025 года пассажиры рейса KC 868, который должен был улететь из Актау в Алматы, рассказали в соцсетях о том, что борт вернулся в аэропорт спустя несколько минут после взлета из-за запаха гари в салоне.

Андрей Дюсупов
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