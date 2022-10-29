Два казахстанских фигуриста стали призерами Мемориала Дениса Тена

В Алматы прошел международный турнир по фигурному катанию – Мемориал Дениса Тена. По итогам соревнований казахстанские фигуристы в лице Анны Левковец и Диаса Жиренбаева завоевали серебряные медали, сообщает Zakon.kz.

В заключительный день Мемориала Дениса Тена участники турнира представили взору болельщиков и судей свои произвольные программы. У женщин казахстанка Анна Левковец заняла третье место, набрав 91,27 балла. А по результатам короткой программы Анна расположилась на второй строчке (145,43). Тем самым казахстанка награждена серебряной медалью состязаний. Чемпионкой стала Минче Ким (Южная Корея), "бронза" досталась Дабин Цой (Южная Корея).

Фото: figure-skaters.ru

В мужской части данных соревнований по сумме двух программ казахстанец Диас Жиренбаев поднялся на вторую строчку пьедестала почета. А победителем соревнования стал грузинский фигурист Ника Егадзе, "бронза" уезжает в Азербайджан с Владимиром Литвинцевым.

Фото: figure-skaters.ru

В танцах на льду казахстанский дуэт Гаухар Наурызова и Бойсангур Датиев завершили состязания на седьмой позиции, с суммой баллов 145,12. Лучшими здесь стали японские фигуристы Кана Мурамото и Дайсукэ Такахаси (188,30). На втором месте оказалась немецкая пара Дженнифер Янсе ван Ренсбург и Беньямин Стеффан (177,91). В призовую тройку еще вошли представители Венгрии – Мария Игнатьева и Даниил Семко (174,23).

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