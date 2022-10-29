Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Два казахстанских фигуриста стали призерами Мемориала Дениса Тена

Фигурное катание Фото: figure-skaters.ru
В Алматы прошел международный турнир по фигурному катанию – Мемориал Дениса Тена. По итогам соревнований казахстанские фигуристы в лице Анны Левковец и Диаса Жиренбаева завоевали серебряные медали, сообщает Zakon.kz.

В заключительный день Мемориала Дениса Тена участники турнира представили взору болельщиков и судей свои произвольные программы. У женщин казахстанка Анна Левковец заняла третье место, набрав 91,27 балла. А по результатам короткой программы Анна расположилась на второй строчке (145,43). Тем самым казахстанка награждена серебряной медалью состязаний. Чемпионкой стала Минче Ким (Южная Корея), "бронза" досталась Дабин Цой (Южная Корея).

Фигурное катание Серебро Мемориала

Фото: figure-skaters.ru

В мужской части данных соревнований по сумме двух программ казахстанец Диас Жиренбаев поднялся на вторую строчку пьедестала почета. А победителем соревнования стал грузинский фигурист Ника Егадзе, "бронза" уезжает в Азербайджан с Владимиром Литвинцевым.

Фигурное катание 7 место Мемориал

Фото: figure-skaters.ru

В танцах на льду казахстанский дуэт Гаухар Наурызова и Бойсангур Датиев завершили состязания на седьмой позиции, с суммой баллов 145,12. Лучшими здесь стали японские фигуристы Кана Мурамото и Дайсукэ Такахаси (188,30). На втором месте оказалась немецкая пара Дженнифер Янсе ван Ренсбург и Беньямин Стеффан (177,91). В призовую тройку еще вошли представители Венгрии – Мария Игнатьева и Даниил Семко (174,23).

Заряжайте на лучшие события на Parimatch и участвуйте в рейтинге с призовым фондом на 60 млн тенге! Каждую неделю вас ждут розыгрыши ценных призов, включая iPhone 14, MacBook Air, Playstation 5, Apple Watch, и крупные бонусы.

 

Читайте также

Александр Бублик не смог пройти в полуфинал ATP 500

"Ордабасы" против "Актобе": реваншу быть или не быть?

Назван главный фаворит Лиги чемпионов

Куандык Шынасилов
Тен Денис
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Опубликован китайский гороскоп на ноябрь для всех знаков восточного календаря
Опубликован китайский гороскоп на ноябрь для всех знаков восточного календаря
Айжан Байзакова рассказала, как познакомилась с мужем
Айжан Байзакова рассказала, как познакомилась с мужем
Названы Топ-3 знаков зодиака, представители которых станут самыми удачливыми в ноябре
Назван Топ-3 знаков зодиака, представители которых станут самыми удачливыми в ноябре
суд
Cуд огласил приговор Елжану Биртанову и Олжасу Абишеву
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления