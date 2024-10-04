Шайдоров и Самоделкина вошли в список лидеров на турнире "Мемориал Дениса Тена"

В Астане стартовал Международный турнир серии Челленджер по фигурному катанию "Мемориал Дениса Тена-2024". По итогам короткой программы казахстанские фигуристы Михаил Шайдоров и Софья Самоделкина располагаются в призовой тройке, сообщает Zakon.kz.

Лучший фигурист Казахстана Михаил Шайдоров в мужской одиночке показал самый лучший результат – 95,50 балла, что позволило ему занять первое место после выступления в короткой программе.

Два других наших спортсмена – Диас Жиренбаев (65,69) и Рахат Бралин (61,94) – оказались на 7-м и 11-м местах, соответственно.





Фото: Instagram/sofyasamodelkina

В женской части данных соревнований после короткой программы лидером является представительница Грузии Анастасия Губанова – 69,07, на второй строчке – Ульяна Ширяева (Канада) – 64,43.

Замыкает тройку лучших фигуристок казахстанка Софья Самоделкина – 63,84. Еще одна наша спортсменка, София Фарафонова (48,64), находится на 12-й позиции.

Теперь участники "Мемориала Дениса Тена" представят произвольные программы: женщины – 4 октября, а мужчины выйдут на лед 5 октября.

Михаил Шайдоров является обладателем "серебра" юниорского ЧМ-2022, а экс-российская фигуристка Софья Самоделкина 17 июля впервые стала чемпионкой Казахстана.