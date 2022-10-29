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Жители Улытауской области обсуждают падение ступени космического корабля в степи

падение Фото: скриншот видео
Одна из ступеней российской ракеты упала в 25 км от села Орынбай. Часть космического аппарата вызвала бурный интерес у сельчан, сообщает Zakon.kz.

Люди, отмечает КТК, стали переживать о возможном вреде здоровью и экологии. Но в акимате Жанааркинского района, на территории которого и упала часть космического аппарата, заявили, что ступень не содержит воспламеняющихся веществ и не несет никакой опасности. Как уточняется, сотрудники "Роскосмоса" не обнаружили никаких вредных веществ на месте падения.

Территорию взяли под охрану, пока обломок не увезли.

Накануне были эвакуированы жители близлежащей зимовки. Жителей села Орынбай мы не эвакуировали. Специалисты "Роскосмоса" заранее знали дату, время полета космического корабля и определили место обрушения фрагмента. Они создали специальную группу оперативного реагирования, которая охраняла это место. Обломки первой ступени космического корабля уже вывезены, они не представляют опасности для людей. Пресс-служба акимата Жанааркинского района

Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-21" стартовал с космодрома "Байконур" в четверг и пристыковался к МКС 28 октября.

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Елена Беляева
Улытауская область Байконур
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