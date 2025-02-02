Трое жителей Улытауской области застряли в степи в непогоду
Фото: скриншот видео
Спасатели МЧС эвакуировали троих жителей села Талап, которые застряли в степи в 40 км от Жезказгана, сообщает Zakon.kz.
Как выяснилось, днем они отправились на поиски скота на автомобиле, однако из-за неисправности транспортного средства не смогли вернуться.
"Сообщив о случившемся на службу 112, фермеры попросили о помощи. Пострадавшие благополучно были доставлены в населенный пункт", – отметили в МЧС РК.
В медицинской помощи они не нуждались.
МЧС напоминает гражданам о необходимости регулярно проверять исправность автомобиля.
Ранее сообщалось, что двух детей освободили из снежного плена на трассе в Костанайской области.
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