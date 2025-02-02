Трое жителей Улытауской области застряли в степи в непогоду

Спасатели МЧС эвакуировали троих жителей села Талап, которые застряли в степи в 40 км от Жезказгана, сообщает Zakon.kz.

Как выяснилось, днем они отправились на поиски скота на автомобиле, однако из-за неисправности транспортного средства не смогли вернуться.

"Сообщив о случившемся на службу 112, фермеры попросили о помощи. Пострадавшие благополучно были доставлены в населенный пункт", – отметили в МЧС РК.

В медицинской помощи они не нуждались.

МЧС напоминает гражданам о необходимости регулярно проверять исправность автомобиля.

Ранее сообщалось, что двух детей освободили из снежного плена на трассе в Костанайской области.