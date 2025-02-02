#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
518.14
537.57
5.27
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
518.14
537.57
5.27
Происшествия

Трое жителей Улытауской области застряли в степи в непогоду

помощь спасателей, фото - Новости Zakon.kz от 03.02.2025 00:54 Фото: скриншот видео
Спасатели МЧС эвакуировали троих жителей села Талап, которые застряли в степи в 40 км от Жезказгана, сообщает Zakon.kz.

Как выяснилось, днем они отправились на поиски скота на автомобиле, однако из-за неисправности транспортного средства не смогли вернуться.

"Сообщив о случившемся на службу 112, фермеры попросили о помощи. Пострадавшие благополучно были доставлены в населенный пункт", – отметили в МЧС РК.

В медицинской помощи они не нуждались.

МЧС напоминает гражданам о необходимости регулярно проверять исправность автомобиля.

Ранее сообщалось, что двух детей освободили из снежного плена на трассе в Костанайской области.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Поделиться новостью
Читайте также
Двух детей освободили из снежного плена на трассе в Костанайской области
Происшествия
00:09, 03 февраля 2025
Двух детей освободили из снежного плена на трассе в Костанайской области
Спасатели вызволили из западни жителя Петропавловска, который пытался помочь собаке
Происшествия
20:54, 02 февраля 2025
Спасатели вызволили из западни жителя Петропавловска, который пытался помочь собаке
Вагон грузового поезда сошел с рельсов в Казахстане
Происшествия
19:07, 02 февраля 2025
Вагон грузового поезда сошел с рельсов в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: