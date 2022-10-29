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В Астане монтаж балок и свай на линиях LRT планируют завершить до конца года

Астана Фото: Zakon.kz
В столичном акимате заявили, что до конца 2022 года хотят завершить монтаж балок и свай на линиях LRT, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации телеканала "Хабар 24", в 2023 году планируют установить железобетонные конструкции и полностью провести инженерные сети.

Как уточняется, уже смонтированы 40 сборных балок.

11 января 2022 года глава государства Касым-Жомарт Токаев во время выступления на заседании Мажилиса отмечал, что проект LRT из обычного инфраструктурного проекта превратился в серьезную проблему, которая вредит репутации страны.

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Президент уточнил, что "проект изначально был ошибочным, с сильным запахом коррупции". Глава государства дал поручение принять оптимальное решение, пригласив отечественных и зарубежных архитекторов и урбанистов, которые определят возможные варианты использования этого проекта.

13 октября аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Ауэзовского района заявил о том, что LRT по Толе би будет, отметив, что для города очень важно соединить линии от автовокзала "Саяхат" и протянуть до Аксая.

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