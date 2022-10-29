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Законодательство РК

В Степногорске ликвидировали подпольный цех по переработке золота

руда Фото: polisia.kz
Расследуя дело о краже, акмолинские полицейские обнаружили цех по переработке золотосодержащей руды у жителя Степногорска, сообщает Zakon.kz.

25 августа в дежурную часть Управления полиции Степногорскa обратилась 36-летняя местная жительница с заявлением о принятии мер в отношении неизвестных лиц, которые в ночь на 24 августа подобрали ключи и проникли в ее дом, чтобы похитить золотые изделия на сумму 793 400 тенге.

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 188 УК РК "Кража".

Подозреваемым оказался неоднократно судимый 47-летний местный житель, он был водворен в ИВС.

Золотые цепочки были изъяты как вещественные доказательства.

Отмечается, что задержанный рассказал, будто остальные золотые изделия сплавил, сделав аффинаж, и сдал жителю Степногорска.

Сотрудниками Управления полиции Степногорска, Управления по борьбе с организованной преступностью и СОБР ДП Акмолинской области 27 октября в городе остановлен автомобиль Volkswagen Touareg под управлением 49-летнего местного жителя. В ходе личного обыска у мужчины изъяты 1 193 500 тенге и две пластиковые бутылки с порошкообразным веществом желтого цвета.

В ходе санкционированного обыска в поселке Аксу в хозяйственной постройке мужчины обнаружены и изъяты два дробильных станка (цепной и кулачковый), одна мойка, металлическая ванна с золотосодержащим материалом, одна чугунная ванна, 31 мешок с золотосодержащим материалом и электронные весы. Пресс-служба Департамента полиции Акмолинской области

Со слов задержанного, весной этого года он организовал цех по переработке кварцевой руды.

По данному факту ведется досудебное расследование по ч. ст. 295-1 УК РК "Незаконный оборот драгоценных металлов и драгоценных камней, сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы".

Назначены экспертизы.

Расследование продолжается.

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Елена Беляева
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