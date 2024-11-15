Два подпольных цеха по переработке золота обнаружили в Акмолинской области

В Акмолинской области выявили два мини-цеха по незаконной переработке золотосодержащего материала. Его ликвидировали, а владельцев арестовали, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в полиции региона, два мини-цеха, занимающихся переработкой золотосодержащего материала, обнаружили во время оперативно-розыскных и рейдовых мероприятий в поселке Заводском.

Правоохранители изъяли шесть дробильных установок, семь электродвигателей, два моющих стола и 30 мешков с золотосодержащим материалом.

"Владельцами незаконных предприятий оказались жители поселка Заводского и города Степногорска. По обоим фактам начаты досудебные расследования". ДП Акмолинской области

Фото: ДП Акмолинской области

Отмечается, что незаконный оборот драгоценных металлов наказывается крупным штрафом или арестом на срок до 50 суток.

Фото: ДП Акмолинской области

Ранее, в мае, в Астане ликвидировали подпольный цех по производству насвая.