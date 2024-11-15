Два подпольных цеха по переработке золота обнаружили в Акмолинской области
Фото: ДП Акмолинской области
В Акмолинской области выявили два мини-цеха по незаконной переработке золотосодержащего материала. Его ликвидировали, а владельцев арестовали, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили в полиции региона, два мини-цеха, занимающихся переработкой золотосодержащего материала, обнаружили во время оперативно-розыскных и рейдовых мероприятий в поселке Заводском.
Правоохранители изъяли шесть дробильных установок, семь электродвигателей, два моющих стола и 30 мешков с золотосодержащим материалом.
"Владельцами незаконных предприятий оказались жители поселка Заводского и города Степногорска. По обоим фактам начаты досудебные расследования".ДП Акмолинской области
Фото: ДП Акмолинской области
Отмечается, что незаконный оборот драгоценных металлов наказывается крупным штрафом или арестом на срок до 50 суток.
Фото: ДП Акмолинской области
Ранее, в мае, в Астане ликвидировали подпольный цех по производству насвая.
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