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Два подпольных цеха по переработке золота обнаружили в Акмолинской области

Два подпольных цеха по незаконной переработке золотосодержащего материала, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2024 18:45 Фото: ДП Акмолинской области
В Акмолинской области выявили два мини-цеха по незаконной переработке золотосодержащего материала. Его ликвидировали, а владельцев арестовали, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в полиции региона, два мини-цеха, занимающихся переработкой золотосодержащего материала, обнаружили во время оперативно-розыскных и рейдовых мероприятий в поселке Заводском.

Правоохранители изъяли шесть дробильных установок, семь электродвигателей, два моющих стола и 30 мешков с золотосодержащим материалом.

"Владельцами незаконных предприятий оказались жители поселка Заводского и города Степногорска. По обоим фактам начаты досудебные расследования".ДП Акмолинской области
незаконный цех по незаконной переработке золотосодержащего материала, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2024 18:45

Фото: ДП Акмолинской области

Отмечается, что незаконный оборот драгоценных металлов наказывается крупным штрафом или арестом на срок до 50 суток.

незаконный цех по незаконной переработке золотосодержащего материала, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2024 18:45

Фото: ДП Акмолинской области

Ранее, в мае, в Астане ликвидировали подпольный цех по производству насвая.

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