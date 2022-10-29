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Пожар произошел в здании Минобороны Казахстана

Пожар произошел в здании Минобороны Казахстана Фото: gov.kz
29 октября в здании Министерства обороны Казахстана произошел пожар. Информацию подтвердил пресс-секретарь МЧС РК Руслан Иманкулов, сообщает Zakon.kz.

Видео опубликовали в telegram-канале Astanovka98.

Поступил вызов, в настоящее время подразделения находятся на месте. Огонь уже локализован, более подробная информация чуть позже.Руслан Иманкулов

Позднее пресс-секретарь МЧС РК уточнил, что в помещении произошло загорание офисной мебели на площади 10 кв. м.

В 13:42 пожар ликвидирован. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается.Руслан Иманкулов

21 сентября министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Юрий Ильин заявил о готовности уйти в отставку из-за массовых пожаров в стране.

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Астана МО РК МЧС РК
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