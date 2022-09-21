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Ильин заявил о готовности уйти в отставку из-за массовых пожаров в стране

пожары, должность Фото: primeminister.kz
Министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Юрий Ильин заявил, что готов уйти в отставку, если так решит президент Касым-Жомарт Токаев, сообщил корреспондент Zakon.kz.
Решение обо мне принимает непосредственно руководство – Правительство и глава государства. Если они посчитают, что компетенции недостаточны, и будет принято решение о моей отставке, соответственно, я уйду в отставку, – сказал Юрий Ильин, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Правительства.

С начала сентября на территории некоторых регионов Казахстана бушевали пожары.

2 сентября на территории двух лесничеств в Костанайской области произошли пожары. Их площадь 4 сентября превысила 43 тыс. га. Жителей нескольких районов эвакуировали. В результате пожаров пострадали 12 человек, один – погиб. В связи с ЧП регион с рабочим визитом посетил президент Касым-Жомарт Токаев, который оценил ход работ по ликвидации природных пожаров в Аулиекольском районе.

Только 10 сентября в оперштабе ДЧС Костанайской области сообщили, что крупный лесной пожар в Аулиекольском районе потушен.

После пожары начались еще в двух областях. На сегодняшний день в Восточно-Казахстанской области практически по всем объектам пожары локализованы. Что касается Атырауской области, то вечером 20 сентября обстановка ухудшилась. Была угроза перехода огня на населенный пункт. Проводится облет на вертолете, будет применяться водно-сливное устройство для ликвидации возгорания.

В целом, по словам министра, ситуация в регионах страны остается пожароопасной.

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