В Минобороны Казахстана назвали предварительную причину пожара

В Министерстве обороны Казахстана назвали предварительную причину пожара в здании оборонного ведомства, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве уточнили, возгорание офисной мебели в одном из кабинетов здания Минобороны РК произошло 29 октября в 13:25.

Предварительная причина – короткое замыкание электрической проводки. Огонь ликвидирован, пострадавших нет. Проводится проверка. Пресс-служба МО РК

Ранее сообщалось, что в здании Министерства обороны Казахстана произошел пожар – горела офисная мебель на площади 10 кв. м. В 13:42 пожар был ликвидирован.