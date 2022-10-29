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В Минобороны Казахстана назвали предварительную причину пожара

В Минобороны Казахстана назвали предварительную причину пожара в здании Фото: скриншот видео
В Министерстве обороны Казахстана назвали предварительную причину пожара в здании оборонного ведомства, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве уточнили, возгорание офисной мебели в одном из кабинетов здания Минобороны РК произошло 29 октября в 13:25.

Предварительная причина – короткое замыкание электрической проводки. Огонь ликвидирован, пострадавших нет. Проводится проверка.Пресс-служба МО РК

Ранее сообщалось, что в здании Министерства обороны Казахстана произошел пожар – горела офисная мебель на площади 10 кв. м. В 13:42 пожар был ликвидирован.

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