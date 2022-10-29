Казахстанец совершил апсет на чемпионате Азии по ММА

С 27 по 30 октября, в столице Таджикистана Душанбе, проходит чемпионат Азии по ММА. В континентальном первенстве принимают участие около 200 спортсменов из 18 стран. Казахстан представляют 37 членов национальной сборной по ММА, сообщает Zakon.kz.

За выход в полуфинал сразились 20 казахстанских бойцов, 13 из них успешно завершили поединки победой.

В весовой категории до 52,2 кг среди взрослых Ерулан Кабдулов и Руслан Абдрахманов победили решением судей узбекского бойца Одила Сайфиддинова и бахрейнца Хасана Абдуллу соответственно. В этом же весе, но среди молодежи, Дархан Исмагулов досрочно выиграл бойца из Афганистана Рустама хана Абдурахмона удушающим приемом "гильотина". Второй боец молодежной сборной в этом весе Айдос Жанабай потерпел поражение от узбекского файтера Ходжиакбара Камолова решением судей. Пресс-служба Казахстанской объединенной федерации ММА

В весе до 56,7 кг среди взрослых оба казахстанца в упорных боях уступили судейским решением. Алиби Темиртасов бахрейнскому спортсмену Магомеду Шейхову, а Джавохир Абдраубов проиграл Мухаммаду Салохиддинову из Таджикистана. В этом же весе среди молодежи Онгар Смагул судейским решением победил афганистанца Хамида Уахиди, а Ерсултан Шакенбай болевым приемом «рычаг локтя» выиграл индийца Анкита Яламанчили.

В наилегчайшем весе до 61,2 кг среди молодежи Чингиз Идрисов выиграл таджикского бойца Джовидона Бердиева. Среди взрослых в этом же весе Зохраб Велиев уступил Шоймарду Абдулназарову из Таджикистана. Салауат Каби техническим нокаутом досрочно расправился с пакистанцем Хамзой Айазом.

В весовой категории до 65,8 кг среди молодежи Самгат Шабдан выиграл судейским решением Некруза Якубова из Таджикистана. Абай Жалал раздельным решением проиграл Заки Кайали из Иордании. Среди взрослых в этом весе Дастан Малик потерпел обидное поражение раздельным решением от узбекистанца Зафара Рашидова.

В весе до 70, 3 кг Бельгибай Адильбек единограсным решением выиграл таджикского бойца Джамшеда Юсупова.

Самым ожидаемым в полусреднем весе до 77,1 кг среди молодежи был поединок между Даниилом Губиным и сильнейшим бойцом в этом дивизионе Гимбатом Магомедовым, представляющим Бахрейн. Явным фаворитом в противостоянии был Магомедов. Но вопреки прогнозам экспертов, Губину удалось совершить апсет и досрочно удушающим приемом "треугольник" победить бахрейнца. Он стал настоящим триумфатором и вошел в ТОП-5 лучших финишей соревновательного дня.

В этом же весе среди взрослых Дмитрий Ярков встретился с лучшим бойцом вне зависимости от весовой категории (P4P) среди любителей и действующим чемпионом мира Рамазаном Гитиновым, представляющим Бахрейн. Дмитрий заставил соперника понервничать в первом туре, однако Гитинов оказался сильнее. Досжан Кенжебаев тотально доминировал над другим бойцом из Бахрейна Абдулрахманом Мохамедом. Только гонг спас бахрейнца от технического нокаута. Решение судей было однозначным в пользу казахстанца.

В среднем весе до 83,9 кг Жаксыбек Аймаханов выиграл сильного таджикского бойца Халида Толибзоду судейским решением.

В весовой категории до 93 кг Вахид Тимербиев попался на болевой прием "кимура" от таджиского спортсмена Анвара Лангарчиева. Алик Домнич завершил второй соревновательный день для казахстанской сборной победой техническим нокаутом над Саидахмадом Олимовым из Таджикистана.

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