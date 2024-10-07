Стартовал 27-й чемпионат Азии по настольному теннису в Астане

Казахстан впервые принимает континентальное первенство, и в столицу прибыли 210 спортсменов из 26 стран. Чемпионат Азии по настольному теннису не уступает мировому первенству, так как азиатские спортсмены традиционно лидируют на международной арене.

Сборная Казахстана готова бороться с сильнейшими мастерами малых ракеток Азии. Поддержка зрителей и домашние стены должны помочь команде в достижении поставленных целей. У наших теннисистов будет возможность проявить себя на домашнем турнире и оформить квалификацию на чемпионат мира – 2025 в личном разряде.

Сегодня, 7 октября, стартовали групповые этапы мужских и женских командных соревнований. В мужском турнире наша сборная сначала сыграет против Северной Кореи в 14:00, а затем в 16:00 встретится с командой Пакистана. Женская сборная Казахстана также встретится с командой Северной Кореи: матч начнется в 16:00, а в 20:00 она сыграет против команды Монголии.

8 октября определятся участники полуфиналов. Финальные командные встречи пройдут 9 и 10 октября. С 11 октября стартуют соревнования в одиночных и парных разрядах, которые завершатся 13 октября финальными матчами в мужском и женском одиночных турнирах.

У болельщиков есть уникальный шанс увидеть вживую игру олимпийских чемпионов и призеров мировых первенств, которые будут бороться за звание лучших в Азии.

На церемонии открытия 7 октября в 17:30 зрителей ждет яркое шоу с выступлением певца Мираса Жугунусова, световыми эффектами и концертом инструментального ансамбля. Прозвучит композиция "РУХ" в исполнении группы ABYROY.

Матчи будут проходить каждый день с 10:00 до 21:00 в Национальном теннисном центре BEELINE ARENA (проспект Туран, 4/2).

Вход свободный.

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