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Сильные осадки ожидаются на юге и юго-востоке Казахстана 30 октября

Сильные осадки ожидаются на большей части Казахстана 30 октября Фото: unsplash
На большей части территории Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды – пройдут осадки. Об этом говорится в прогнозе погоды от РГП "Казгидромет" на 30 октября 2022 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, на юге, юго-востоке страны ожидаются сильные осадки (дождь, снег).

Лишь в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях сохранится погода без осадков. По республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра.РГП "Казгидромет"

Также синоптики рассказали о погоде в Астане, Алматы и Шымкенте.

В Астане прогнозируется переменная облачность, днем – небольшие осадки (дождь, снег). Ветер юго-восточный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 4-6 мороза, днем 2-4 тепла.

В Алматы ожидается переменная облачность, во второй половине дня – дождь. Ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 4-6, днем 13-15 тепла.

В Шымкенте – переменная облачность, дождь, утром и днем – временами сильный дождь. Ветер западный, 8-13 м/с, утром и днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 6-8, днем 10-12 тепла.

Ранее в РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды в Казахстане на 29-31 октября 2022 года. Сообщалось, что в стране в выходные ожидаются метель, гололед, туман и усиление ветра.

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