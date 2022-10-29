Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

НАСА показало фотку "зловеще улыбающегося" Солнца

НАСА показало фотку зловеще улыбающегося Фото: НАСА
Обсерватория НАСА опубликовала фото "улыбающегося" Солнца. Правда, землянам эта "улыбка" ничего хорошего не предвещает, сообщает Zakon.kz.

Обсерватория солнечной динамики НАСА опубликовала фотографию "улыбающегося" Солнца в своем аккаунте в Twitter.

На фото отчетливо видны два небольших темных пятна, похожие на глаза, а также область большего размера, напоминающая улыбку.

В НАСА подписали снимок надписью "Скажите сыр!", но при этом объяснили, что "глаза" и "улыбка" Солнца представляют собой корональные дыры, из которых в космос вырывается солнечный ветер. Именно он становится причиной того, что на Землю обрушиваются геомагнитные бури.

Фотографию Солнца агентству позволила сделать обсерватория в виде полуавтономного космического аппарата, которая весит почти три тонны. Аппарат запустили в космос в 2010 году. Ученые выясняют с его помощью, какое влияние Солнце оказывает на Землю и околоземное пространство, как проходит солнечная активность и как она влияет на космическую погоду.

Обсерватория солнечной динамики работает с 2010 года и предназначена для получения данных о влиянии Солнца на Землю и околоземную орбиту. Аппарат способен получать изображения Солнца в различных длинах волн ультрафиолетового спектра. Обсерватория передает снимки на земные станции каждые 12 секунд. SDO генерирует около 1,5 ТБ данных или 57 600 изображений в сутки.

Читайте также

Telegram начал торговать именами пользователей

Илон Маск уволил прежнее руководство Twitter

Опубликована концепция генплана по развитию города G4 City в Алматинской области

Константин Вноровский
НАСА
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Опубликован китайский гороскоп на ноябрь для всех знаков восточного календаря
Опубликован китайский гороскоп на ноябрь для всех знаков восточного календаря
Опубликована концепция генплана по развитию города G4 City в Алматинской области
Опубликована концепция генплана по развитию города G4 City в Алматинской области
Айжан Байзакова рассказала, как познакомилась с мужем
Айжан Байзакова рассказала, как познакомилась с мужем
Осужденный за коррупцию экс-вице-министр финансов Казахстана вышел на свободу
На свободу вышел осужденный за коррупцию экс-вице-министр финансов Казахстана
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления