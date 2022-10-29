НАСА показало фотку "зловеще улыбающегося" Солнца

Обсерватория НАСА опубликовала фото "улыбающегося" Солнца. Правда, землянам эта "улыбка" ничего хорошего не предвещает, сообщает Zakon.kz.

Обсерватория солнечной динамики НАСА опубликовала фотографию "улыбающегося" Солнца в своем аккаунте в Twitter.

На фото отчетливо видны два небольших темных пятна, похожие на глаза, а также область большего размера, напоминающая улыбку.

В НАСА подписали снимок надписью "Скажите сыр!", но при этом объяснили, что "глаза" и "улыбка" Солнца представляют собой корональные дыры, из которых в космос вырывается солнечный ветер. Именно он становится причиной того, что на Землю обрушиваются геомагнитные бури.

Фотографию Солнца агентству позволила сделать обсерватория в виде полуавтономного космического аппарата, которая весит почти три тонны. Аппарат запустили в космос в 2010 году. Ученые выясняют с его помощью, какое влияние Солнце оказывает на Землю и околоземное пространство, как проходит солнечная активность и как она влияет на космическую погоду.

Обсерватория солнечной динамики работает с 2010 года и предназначена для получения данных о влиянии Солнца на Землю и околоземную орбиту. Аппарат способен получать изображения Солнца в различных длинах волн ультрафиолетового спектра. Обсерватория передает снимки на земные станции каждые 12 секунд. SDO генерирует около 1,5 ТБ данных или 57 600 изображений в сутки.