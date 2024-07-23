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НАСА: После вспышки на Солнце на Земле может отключиться электричество

НАСА: После вспышки на Солнце на Земле может отключится электричество, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2024 12:07 Фото: pxhere
21 июля НАСА зафиксировала редкое явление – выброс темной плазмы на Солнце. Существует 60-процентная вероятность того, что это явление приведет к отключениям электроэнергии на Земле, сообщает Zakon.kz.

На видео, снятом NASA из Обсерватории солнечной динамики, видно, как темное облако холодной солнечной вспышки вырывается из Солнца, пишет The Daily Mail.

Это явление, при котором температура плазмы составляет около 36 тыс. градусов по Фаренгейту (F). Несмотря на то, что холодные вспышки имеют значительно более низкую температуру, они не менее интенсивны в плане микроволнового излучения.

Ученые, наблюдающие за космической погодой, прогнозируют, что эта плазма достигнет Земли уже в среду, 24 июля, что может привести к сбоям в работе энергосистем из-за возникшей геомагнитной бури. Национальное управление океанических и атмосферных исследований США прогнозирует вероятность такого события на уровне 60%.

Вспышка может нарушить радиосвязь, авиационную связь, работу спутников. Ожидается, что она будет влиять на Землю до пятницы 26 июля. Также было опубликовано видео явления, которое показывает темное облако вырывающейся из солнца холодной солнечной вспышки.

Ранее Землю накрыли две магнитные бури уровня G1.

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