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Холодную воду временно отключат в одном из районов Алматы

Холодную воду отключат в Бостандыкском районе Фото: pexels
Часть потребителей Бостандыкского района города Алматы временно останутся без холодной воды, сообщает Zakon.kz.

1 ноября с 09:00 до 20:00 будут отключены от подачи холодной воды жилые дома и другие здания, расположенные в контуре проспект Абая – улица Ауэзова – улица Утепова – река Большая Алматинка, улица Розыбакиева – проспект Абая – улица Ислама Каримова – улица Шакарима.

Как передает пресс-служба ГКП "Алматы Су", вводимые ограничения необходимы для обеспечения безопасности при выполнении работ на сетях водоснабжения.

В ведомстве просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Телефон для справок: 274-66-66.

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