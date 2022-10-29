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Полицейские изъяли 2 кг синтетических наркотиков в Актау

Полицейские изъяли 2 кг синтетических наркотиков Фото: polisia.kz
Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью ДП Мангистауской области 28 октября около 17:15 задержали двоих молодых людей с грузом синтетических наркотиков, сообщает Zakon.kz.

Задержали 19-летнюю девушку и 21-летнего парня на территории промышленной зоны города.

В ходе личного обыска у обоих изъято 49 свертков с синтетическими наркотическими веществами "мефедрон" и "скорость".

После чего обыскали их квартиру, где обнаружили еще четыре пакета синтетических наркотиков. Общий вес изъятых веществ составляет 2 кг.

Подозреваемые дали признательные показания. Данный факт был зарегистрирован по ст. 297 ч. 1 УК РК.

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Актау Мангистауская область
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