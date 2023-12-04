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Законодательство РК

Спецоперация в Актау: полиция изъяла наркотики на 12 млн тенге

Двух наркоторговцев с синтетикой на 12 млн тенге задержали в Актау Фото: polisia.kz
Управление по противодействию наркопреступности ДП Мангистауской области задержало в Актау двух молодых мужчин по подозрению в распространении синтетических наркотиков. Общая стоимость изъятой "синтетики" превысила 12,5 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе регионального департамента полиции 4 декабря, сотрудники управления по противодействию наркопреступности задержали на съемной квартире в Актау 18-летнего уроженца Карагандинской области. При обыске у молодого человека изъяли более 210 свертков с синтетическими наркотиками и гашишем более чем на 6,5 млн тенге.

Также в одном из микрорайонов Актау задержали 23-летнего местного жителя, у которого при обыске нашли большой пакет с "синтетикой" стоимостью свыше 6 млн тенге. Запрещенные вещества молодой человек пытался продать через Telegram.

"Оба факта зарегистрировали в едином реестре досудебных расследований по ч. 3 ст. 297 УК РК. С санкции суда подозреваемых арестовали на два месяца", – сообщили в пресс-службе ДП.

Ранее сообщалось, что жителю ЗКО грозит лишение свободы на срок до 15 лет за хранение синтетических наркотиков.

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