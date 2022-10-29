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В Уральске открылось представительство российского нефтяного технического университета

Представительство российского нефтяного технического университета Фото: пресс-служба акимата ЗКО
В Уральске открылось представительство ведущего российского вуза по подготовке кадров для нефтегазовой сферы, сообщает Zakon.kz.

Между двумя вузами России и Казахстана заключен меморандум о сотрудничестве. В Уральске в ЗКАТУ им. Жангир хана открылось представительство Уфимского государственного нефтяного технического университета. В подписании меморандума о сотрудничестве приняли участие вице-министр науки и высшего образования РК Куаныш Ергалиев, аким области Гали Искалиев, ректор Уфимского университета Олег Баулин и ректор ЗКАТУ им. Жангир хана Аскар Наметов.

В прошлом году аким ЗКО в рамках рабочего визита побывал в Республике Башкортостан РФ, где была достигнута договоренность по совместному сотрудничеству в разных сферах, в том числе в образовательной и научной деятельности. Результатом этой работы стало открытие в регионе представительства одного из лучших вузов не только в России, но и в мире.

Представительство российского нефтяного технического университета

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Председатель комитета Совета федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, руководитель администрации главы Республики Башкортостан РФ Максим Забелин, министр образования и науки Республики Башкортостан Айбулат Хажин выразили благодарность казахстанской стороне за сотрудничество, подчеркнув, что с их стороны будет сделано все возможное для успешного продолжения совместной работы.

Президент страны поручил до 2025 года открыть филиалы ведущих зарубежных вузов в республике и два их них технического профиля должны быть открыты именно в ЗКО. В этом году один из ведущих американских университетов открыл свой филиал в городе Петропавловске, два российских вуза – один на базе Казахского национального университета им. Аль-Фараби и РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина – в Атырауском университете нефти и газа им. С. Утебаева. Это позволит расширить сотрудничество в области науки и образования между странами и поднять качество образовательного процесса на новый уровень. Вице-министр науки и высшего образования РК Куаныш Ергалиев

Открылось в Уральске

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

В настоящее время, по информации ректора вуза Олега Баулина, в УГНГУ обучаются 3500 иностранных студентов из 52 стран мира, из них 450 казахстанских студентов, большую часть из которых составляют западноказахстанцы. За последние годы более 5 тыс. специалистов предприятий нефтегазодобычи, транспорта и переработки нефти и газа в Казахстане прошли обучение в УГНГУ по программам дополнительного профессионального образования. УГНТУ основан в 1948 году на базе филиала Московского нефтяногоинститута им. И. Губкина, является на сегодняшний день лидером в сфере нефтегазового образования.

Сотрудничество УГНТУ и ЗКАТУ началось еще в 2010 году с открытия четырех программ профессиональной переподготовки дополнительного образования. С 2012 года студенты и магистранты проходят обучение и профессиональную практику по взаимообмену в рамках академической мобильности.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев всегда подчеркивает, что именно молодежь будет строить процветающий и справедливый Казахстан. А для этого необходимы фундаментальные знания, профессиональное мастерство. В ЗКАТУ им.Жангир хана сегодня обучается более 4 тыс. студентов. Университет на протяжении 60 лет вносит значительный вклад в развитие сельского хозяйства и подготовку квалифицированных кадров для всей страны. Открытие представительства ведущего российского вуза даст возможность укрепить партнерские отношения в сфере образования и науки. Возможность получения зарубежного образования, частично обучаясь на родине, хорошая новость как для студентов, так и для родителей, так как значительно экономит финансовые средства на обучение детей. В нефтяном секторе, в добыче и переработке нефти, в регионе есть определенный накопленный опыт. В настоящее время одно из новых направлений в ЗКО – это газовая отрасль, переработка газа, газохимия. Здесь неоценимую помощь в подготовке кадров окажет представительство УГНТУ. Аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев

Открылось в Уральске

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Стоит отметить, что первые два года студенты, поступившие на специальности: "Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти", "Геология нефти и газа", "Разработка и эксплуатация газовых и нефтеконденсатных месторождений" и "Разработка и эксплуатация месторождений природных углеводородов", обучаются на базе ЗКАТУ им. Жангир хана, затем 3-4 курс учатся в УГНТУ, с прохождением учебной практики в крупных нефтегазовых компаниях. Итогом учебы станет получение двух дипломов лучших вузов России и Казахстана.

В ходе встречи на площадке ЗКАТУ им. Жангир хана учеными вуза были представлены 11 проектов, готовых к внедрению в производство. В этот же день состоялось открытие лаборатории робототехники, открытой по программе "Дуальное образование для промышленной автоматизации и робототехники в Казахстане" европейского университета Нови-Сад (Сербия). Лабораторное оборудование позволит получить студентам практический опыт выполнения различных видов технических работ. Также были проведены переговоры с основными партнерами-работодателями для выпускников университета в рамках проекта "Мамандығым – болашағым".

Представительство российского нефтяного технического университета

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

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