Экопункт по приему вторсырья открыли в Уральске

В рамках государственной концепции "Таза Қазақстан" в Уральске открыли первый современный экопункт. Теперь жители города смогут сдать бытовые отходы на переработку и получить за это вознаграждение.

Пластик, бумага, батарейки, металл и отработанное подсолнечное масло могут сдать на переработку жители Уральска. Первый в городе экопункт открылся в рамках государственной концепции "Таза Қазақстан". Главная цель проекта — продвижение экологической культуры и бережного отношения к окружающей среде.

Фото: Куаныш Кажипов

Сортировка отходов и популяризации вторичного использования многих материалов не просто созвучны Целям устойчивого развития ООН, эти принципы осознанного потребления становятся частью современной культуры. Собирать и сдавать бутылки, пакеты, макулатуру и прочие бытовые отходы модно. Потому на открытие экопункта в первую очередь откликнулись молодые блогеры и экоактивисты, среди которых были даже школьники. Учащиеся школы №7 одними из первых сдали бумагу и пластик и получили заслуженное вознаграждение.

Фото: Куаныш Кажипов

Через социальные сети вроде Tik-Tok и Instagram меняется восприятие сбора вторсырья. Все больше людей интересуются проблемами загрязнения окружающей среды и изменения климата. Теперь у жителей Уральска появится больше возможностей примкнуть к данному движению. По словам директора ТОО "ОралТазаСервис", по инициативе которого и был открыт первый экопункт, в 2025 планируется запустить ещё два таких пункта в разных частях города.

Фото: Куаныш Кажипов

Напомним, что концепция "Таза Қазақстан" на 2024-2029 годы предусматривает комплексный подход, охватывающий различные методы и подходы к развитию экологической культуры. В том числе через формирование ответственного поведения, экологического мышления и образования. За пять лет планируется увеличить долю переработки коммунальных отходов с 25% до 38%.