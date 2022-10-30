Вслед за Анджелиной Джоли в суд на Брэда Питта подает его первая жена

Вслед за Анджелиной Джоли предъявить обвинения Брэду Питту решила его экс-супруга Дженнифер Энистон, сообщает Zakon.kz.

От бывшего супруга она хочет потребовать 100 миллионов долларов, пишет издание "OK!" со ссылкой на инсайдеров.

До актрисы дошла новость о том, что Брэд Питт планирует втайне продать свой продюсерский центр Plan B, создавший такие известные фильмы, как "Отступники", "12 лет рабства", "Лунный свет" и другие картины.

Энистон считает, что она в свое время тоже внесла свою роль в успех компании, в частности, была в ней бесплатным консультантом и делилась творческими идеями, и поэтому теперь хочет получить свой процент от ее продажи. То, что Питт после развода стал единоличным владельцем продюсерского центра звезду "Друзей" не смущает.

Брэд Питт и Дженнифер Энистон были женаты в течение пяти лет — ровно до того момента, пока мужчина не встретил Анджелину Джоли. Еще до официального расторжения брака актер вступил в новые отношения и проводил время с новой возлюбленной.

С Анджелиной Джоли он судится с 2016 года — когда Анджелина подала на развод и публично обвинила его в зависимости и домашнем насилии. Тяжба по дележке имущества и опеки над детьми тянется до сих пор.