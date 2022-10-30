Землетрясение силой в 3 балла ощутили жители Жетысуйской области
Фото: nasa.gov
Землетрясение произошло в 241 километрах от Алматы, сообщает Zakon.kz.
30 июля в 00:08 по времени Астаны сеть сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК" зафиксировала землетрясение.
Эпицентр землетрясения расположен на северо-восток от города Алматы на территории Панфиловского района Жетысуйской области в 22 км от села Коныролен.
Энергетический класс – 10.5.
Магнитуда MPV 4.9.
Координаты эпицентра - 44.47° с.ш. 79.34° в.д.
Глубина 25 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): село Коныролен 2-3 балла.
По получению информации оповестили местные исполнительные органы, Департамент полиции, Казселезащита, прокуратура и другие организации, уточняется обстановка на вверенных территориях, сообщении о разрушениях и жертвах не поступало. Пресс-служба ДЧС Жетысуйской области
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