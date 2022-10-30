Землетрясение силой в 3 балла ощутили жители Жетысуйской области

Землетрясение произошло в 241 километрах от Алматы, сообщает Zakon.kz.

30 июля в 00:08 по времени Астаны сеть сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК" зафиксировала землетрясение.

Эпицентр землетрясения расположен на северо-восток от города Алматы на территории Панфиловского района Жетысуйской области в 22 км от села Коныролен.

Энергетический класс – 10.5. Магнитуда MPV 4.9. Координаты эпицентра - 44.47° с.ш. 79.34° в.д. Глубина 25 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): село Коныролен 2-3 балла.