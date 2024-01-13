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Землетрясение силой 3 балла ощутили жители Жетысуской области

Фото: Indiana University Фото: Indiana University
Специалисты сети сейсмических станций "СОМЭ" зафиксировали 13 января 2024 года землетрясение на территории Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Эпицентр землетрясения расположен в 230 км на северо-восток от Алматы на территории области Жетысу в горной местности в 20 км от города Текели.

Энергетический класс землетрясения 9,7. Магнитуда MPV 4,6, сообщает пресс-служба ДЧС области. В Текели ощутили толчки силой три балла.

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