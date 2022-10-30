5 мигрантов из США погибли в крушении катера около Кубы
Фото: pixabay
Не менее 5 человек погибли в результате крушения катера из США, который вез мигрантов. Трагедия произошла к северу от кубинской провинции Артемиса на западе страны, сообщает Zakon.kz.
Как пишет газета Granma, среди погибших один несовершеннолетний. Всего на катере находились 23 человека.
Местные власти предполагают, что велась операция по "торговле людьми".
Кубинские власти ведут расследование причин инцидента и отмечают, что ограничительные меры Вашингтона против Кубы, а также потворствование со стороны властей США нелегальной миграции с острова отрицательно влияют на экономическое положение кубинцев и создают риски для их жизни.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ