5 мигрантов из США погибли в крушении катера около Кубы

Фото: pixabay

Не менее 5 человек погибли в результате крушения катера из США, который вез мигрантов. Трагедия произошла к северу от кубинской провинции Артемиса на западе страны, сообщает Zakon.kz.

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