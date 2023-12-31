Пятилетняя девочка погибла в Таиланде при крушении катера с туристами

В Пхукете катер с туристами налетел на камень, что привело к его крушению. В результате погибла пятилетняя девочка, сообщает Zakon.kz.

Пострадавшими оказались россияне.

Как пишут "Известия", также травмы получили четверо взрослых и трое детей. Жизням родителей ничего не угрожает. Однако какое-то время они проведут больнице, рассказали изданию в Генконсульстве России.

Отмечается, что в данное время российские консулы находятся в Таиланде, они посетили всех пострадавших и держат ситуацию под контролем.

Ранее сообщалось, что Венеция ограничит размер туристических групп, чтобы облегчить давление огромных толп.