Пятилетняя девочка погибла в Таиланде при крушении катера с туристами
Фото: pixabay
В Пхукете катер с туристами налетел на камень, что привело к его крушению. В результате погибла пятилетняя девочка, сообщает Zakon.kz.
Пострадавшими оказались россияне.
Как пишут "Известия", также травмы получили четверо взрослых и трое детей. Жизням родителей ничего не угрожает. Однако какое-то время они проведут больнице, рассказали изданию в Генконсульстве России.
Отмечается, что в данное время российские консулы находятся в Таиланде, они посетили всех пострадавших и держат ситуацию под контролем.
Ранее сообщалось, что Венеция ограничит размер туристических групп, чтобы облегчить давление огромных толп.
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