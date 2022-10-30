Голубев и Недовесов проиграли на пути к финалу турнира ATP 500

Представители мужской сборной Казахстана в парном разряде Андрей Голубев и Александр Недовесов остановились в шаге от финала крупного турнира АТР 500 Swiss Indoors Basel, сообщает Zakon.kz.

В полуфинале этих престижных состязаний Андрей Голубев и Александр Недовесов уступили Ивану Додигу (Хорватия) и Остину Крайчеку (США) со счетом 3:6, 4:6.

Днем ранее на кортах Базеля закончил свои выступления лучший теннисист Казахстана Александр Бублик, который в четвертьфинале одиночного разряда проиграл девятой ракетке мира – Феликсу Оже-Альясиму из Канады – 2:6, 3:6.

Несмотря на свои неудачи, трио казахстанских теннисистов немного поправит свои дела в рейтинговых показателях, который обновится 31-го октября.

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