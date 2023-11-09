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Александр Недовесов вышел в четвертьфинал турнира АТР-250 в Болгарии

Александр Недовесов вышел в четвертьфинал турнира АТР-250 в Болгарии Фото: ktf.kz
В Софии (Болгария) проходит турнир серии АТР-250. В парном разряде Казахстан представляют два теннисиста – Андрей Голубев и Александр Недовесов, сообщает Zakon.kz.

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В первом раунде Александр Недовесов в паре с Гонсало Эскобаром (Эквадор) одержали победу над австрийским тандемом Лукас Мидлер/Александр Эрлер со счетом 7:5, 6:2.

Во втором круге Недовесов и Эскобар сыграют с болгарским дуэтом Янаки Милев/Петр Нестров (WC).

Ранее на турнире в Софии в четвертьфинал парного разряда вышел другой казахстанский теннисист – Андрей Голубев. Он в паре с украинцем Денисом Молчановым сенсационно обыграл титулованную пару из США Натаниэля Лэммонса и Джексона Уитроу со счетом 7:6, 2:6, 10:7. Американский тандем был посеян на турнире под вторым номером.

В случае победы в четвертьфинале Андрей Голубев и Александр Недовесов могут встретиться между собой в полуфинале.

Александр Недовесов вышел в четвертьфинал турнира АТР-250 в Болгарии

Фото: atptour

Ранее первая ракетка Казахстана Александр Бублик проиграл во втором круге турнира в Метце (Франция). 


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