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Казахстанцы стали победителями Кубка Азии Turan Barysy

победа Фото: Фонд поддержки и развития казах курес Qazaqstan Barysy
В Туркестане завершился Кубок Азии Turan Barysy по казахской национальной борьбе. Мероприятие прошло впервые и собрало борцов шести стран-организаций Тюркских государств – Турции, Узбекистана, Азербайджана, Кыргызстана, Венгрии и Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Соревнования прошли по олимпийской системе "стенка на стенку". Спортсмены боролись в семи весовых категориях: до 55, до 60, до 66, до 74, до 82, до 90 и свыше 90 кг. Победителями турнира стали палуаны из Казахстана. Представители Узбекистана заняли второе место. А борцы Кыргызстана увезли к себе бронзовую награду.

Финал турнира вышел напряженным. Команды шли со счетом 3:3, когда в весовой категории +90 победил казахстанец Галымжан Кырыкбай. Его соперник, узбекистанец Мухсин Хисомиддинов упорным сопротивлением и достойной борьбой завоевал уважение болельщиков.

победа

Фото: Фонд поддержки и развития казах курес Qazaqstan Barysy

Турнир проводился с целью развития и поддержки национального вида спорта. Кроме того, задачей Turan Barysy было привлечение молодежи к спорту и сохранение национальных традиций.

Министр культуры и спорта Казахстана Даурен Абаев поблагодарил спортсменов за интересную борьбу и выразил надежду, что турнир выйдет на высокий уровень.

Спорт и культура – это общая площадка, объединяющая людей. Казакша курес – вид спорта, близкий тюркским народам. Уверен, что турнир Turan Barysy в будущем станет большим проектом, который заинтересует любителей спорта. Даурен Абаев

министр

Фото: Фонд поддержки и развития казах курес Qazaqstan Barysy

Ерлан Естек, главный тренер национальной сборной по казах курес, рассказал об отборе спортсменов на турнир:

В сборную собрались борцы, занявшие в прошлом году третье место на чемпионате Казахстана. Всех спортсменов, занявших на прошлогоднем соревновании 1 и 2 места, мы будем заявлять на чемпионат мира по казах курес, который состоится в декабре. Ерлан Естек

Носир Aзизов, тренер национальный сборной и генеральный секретарь Федерации курес Узбекистана оценил организацию турнира.

спорт

Фото: Фонд поддержки и развития казах курес Qazaqstan Barysy

Уровень мероприятия, действительно, международный. За два года пандемии мы скучали без казах курес. Этот турнир был первым для нас после долгого перерыва. Теперь Федерация курес Узбекистана будет готовить спортсменов к декабрьскому чемпионату мира. Носир Aзизов

победа

Фото: Фонд поддержки и развития казах курес Qazaqstan Barysy

Интерес к казах курес на самом деле колоссальный и проведение подобного рода мероприятий наглядно это демонстрирует. Отмечу также высокий уровень подготовки участников Кубка Азии Turan Barysy. Турнир получился зрелищным и масштабным. Председатель попечительского совета общественного фонда поддержки и развития казакша курес Qazaqstan Barysy Куанышбек Есекеев

Организовали мероприятие Министерство культуры и спорта РК, акимат Туркестанской области, Ассоциация Qazaq kuresi и Фонд поддержки и развития казах курес Qazaqstan Barysy.

спорт

Фото: Фонд поддержки и развития казах курес Qazaqstan Barysy

Генеральным партнером турнира выступило АО "Самрук-Қазына", а партнером – Фонд поддержки индустрии туризма и спорта.

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