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Казахстан завоевал четыре медали на Кубке Азии по велоспорту

Спортсмены на Кубке Азии, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2024 03:58 Фото: НОК РК
В Таиланде завершился Кубок Азии по велоспорту на треке. Казахстанские спортсмены отметились на нем четырьмя наградами, сообщает Zakon.kz.

По информации НОК РК, казахстанец Максим Хорошавин финишировал третьим в индивидуальной гонке преследования. Также в списке его достижений серебро в омниуме.

Среди женщин в индивидуальной гонке преследования Рината Султанова показала третий результат.

Спортсмен Алишер Жумакан поднялся на вторую ступень пьедестала в групповой гонке по очкам.

3 сентября 2024 года казахстанец одержал разгромную победу и завоевал бронзу на чемпионате мира.

Ранее сообщалось, что казахстанка Улдана Тлеухан достигла исторического результата на чемпионате мира по борьбе. 

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