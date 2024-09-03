Казахстан завоевал четыре медали на Кубке Азии по велоспорту

В Таиланде завершился Кубок Азии по велоспорту на треке. Казахстанские спортсмены отметились на нем четырьмя наградами, сообщает Zakon.kz.

По информации НОК РК, казахстанец Максим Хорошавин финишировал третьим в индивидуальной гонке преследования. Также в списке его достижений серебро в омниуме.

Среди женщин в индивидуальной гонке преследования Рината Султанова показала третий результат.

Спортсмен Алишер Жумакан поднялся на вторую ступень пьедестала в групповой гонке по очкам.

3 сентября 2024 года казахстанец одержал разгромную победу и завоевал бронзу на чемпионате мира.

Ранее сообщалось, что казахстанка Улдана Тлеухан достигла исторического результата на чемпионате мира по борьбе.