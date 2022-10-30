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Законодательство РК

В Караганде таксиста зарезали из-за оплаты за проезд

рация Фото: Zakon.kz
Подозреваемого в убийстве 59-летнего таксиста задержали карагандинские полицейские, сообщает Zakon.kz.

Трагедия произошла 27 октября около 17:00. Тело с множественными ножевыми ранениями было найдено на пустыре по улице Учительская.

На место прибыли следственно-оперативные группы ДП области и УП города. Полицейские установили, что потерпевший занимался частным извозом. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции по подозрению в совершении особо тяжкого преступления задержан 25-летний житель города. Пресс-служба Департамента полиции Карагандинской области

Задержанный признался, что во время конфликта, возникшего из-за оплаты за проезд, нанес потерпевшему ножевые ранения. Затем угнал такси и оставил за переездом в районе ЖБИ.

Нож был изъят. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело по ч. 1 ст. 99 УК РК "Убийство".

Проводится расследование.

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