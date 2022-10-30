Задержана преступная группа, сбывавшая мефедрон в Астане и Алматы

Фото: Zakon.kz

Сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью и следственного управления ДП на транспорте с привлечением сил ПСН "Беркут" одновременно в Астане и Алматы задержана преступная группа, занимающаяся изготовлением и распространением мефедрона, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется, группа состояла из 4 человек. При проверке было установлено, что злоумышленниками психотропные вещества транспортировались из Алматы в Астану спрятанными в запасных частей от автомобилей через ничего не подозревающих частных извозчиков. Пресс-служба МВД РК В Алматы транспортными полицейскими также установлена лаборатория, скрывающаяся под видом гаража, где обнаружены более 26 наименований оборудования для изготовления психотропных веществ, 500 литров химического концентрата для приготовления наркотика, а также более 1 кг готового психотропного зелья. В настоящее время по данному факту проводится расследование по статье 297 УК РК. Задержанные дали признательные показания, все они водворены в изолятор временного содержания. Начальник ДП на транспорте Онал Бекиев. Читайте также В Шымкенте полицейские пресекли драку между футбольными болельщиками

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