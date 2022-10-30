Задержана преступная группа, сбывавшая мефедрон в Астане и Алматы
Фото: Zakon.kz
Сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью и следственного управления ДП на транспорте с привлечением сил ПСН "Беркут" одновременно в Астане и Алматы задержана преступная группа, занимающаяся изготовлением и распространением мефедрона, сообщает Zakon.kz.
Как уточняется, группа состояла из 4 человек.
При проверке было установлено, что злоумышленниками психотропные вещества транспортировались из Алматы в Астану спрятанными в запасных частей от автомобилей через ничего не подозревающих частных извозчиков. Пресс-служба МВД РК
В Алматы транспортными полицейскими также установлена лаборатория, скрывающаяся под видом гаража, где обнаружены более 26 наименований оборудования для изготовления психотропных веществ, 500 литров химического концентрата для приготовления наркотика, а также более 1 кг готового психотропного зелья.
В настоящее время по данному факту проводится расследование по статье 297 УК РК. Задержанные дали признательные показания, все они водворены в изолятор временного содержания. Начальник ДП на транспорте Онал Бекиев.
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