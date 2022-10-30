В Усть-Каменогорске спасатели помогли коту выбраться из электрощитовой
Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
Утром 30 октября спасателям поступил необычный вызов от жителей дома по бульвару Гагарина. Кот залез в электрощитовую и запутался в проводах, сообщает Zakon.kz.
Животное испугалось и замерло в ловушке.
Спасатели, прибыв на место "заточения" животного, заметили, что из электрощитовой виден серый, пушистый "комок". Ситуация была очень опасная, медлить нельзя было ни секунду. Пресс-служба ДЧС Восточно-Казахстанской области
Спасатели, надев диэлектрические перчатки, аккуратно извлекли животное.
Спросив у жителей, чей питомец, хозяин не нашелся, поэтому выпустили незадачливого котейку на улицу, чтобы он больше не стал участником очередного происшествия, – рассказали в пресс-службе.
Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
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