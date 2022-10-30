Ситуация в Украине: Евросоюз призвал Россию не приостанавливать зерновую сделку, в Херсоне готовятся к наступлению ВСУ
Российское руководство, в том числе Владимир Путин, по-прежнему готово к переговорам с Киевом – глава МИД России Сергей Лавров.
Также Лавров заявил, что РФ готова к разговору с западными странами по снижению напряженности, но только "если будут реалистичные предложения, основанные на равноправных подходах".
Единственным реалистичным предложением должно быть прекращение РФ конфликта в Украине и выведение войск с украинской территории за пределы границ по состоянию на 1991 год. Так в МИД Украины прокомментировали слова Лаврова о мирных переговорах.
Россия дополнила перечень недружественных стран, в него включили 11 Британских заморских территорий.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ближайшее время могут предпринять попытку широкомасштабного наступления на Херсонскую область, заявил заместитель главы администрации области Кирилл Стремоусов.
В Минобороны РФ сообщили, что подняли на поверхность обломки применявшихся ВСУ для атаки на Севастополь морских беспилотных аппаратов. Утверждается, что, восстановив память навигационного приемника, было установлено, что, прежде чем повернуть в сторону Севастополя, беспилотники двигались по зоне безопасности "зернового коридора".
Евросоюз призывает Россию отменить решение о приостановке ее участия в зерновой сделке, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
Центральная криминальная полиция располагает сведениями, основанными на разведданных, о том, что из Украины в Финляндию поставляют оружие для преступников, пишет финское издание Yle. Кроме того, издание публикует информацию о том, что поставляемое в Украину оружие распространяется также в Швецию, Данию и Нидерланды.