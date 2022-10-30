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Ситуация в Украине: Евросоюз призвал Россию не приостанавливать зерновую сделку, в Херсоне готовятся к наступлению ВСУ

Ситуация в Укарине 30 октября Фото: European Parliament
Россия дополнила перечень недружественных стран, в него включили 11 Британских заморских территорий. В Центральной криминальной полиции Финляндии считают, что оружие из Украины могло попасть в руки организованной преступности Финляндии, сообщает Zakon.kz.

  • Российское руководство, в том числе Владимир Путин, по-прежнему готово к переговорам с Киевом – глава МИД России Сергей Лавров.

  • Также Лавров заявил, что РФ готова к разговору с западными странами по снижению напряженности, но только "если будут реалистичные предложения, основанные на равноправных подходах".

  • Единственным реалистичным предложением должно быть прекращение РФ конфликта в Украине и выведение войск с украинской территории за пределы границ по состоянию на 1991 год. Так в МИД Украины прокомментировали слова Лаврова о мирных переговорах.

  • Россия дополнила перечень недружественных стран, в него включили 11 Британских заморских территорий.

  • Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ближайшее время могут предпринять попытку широкомасштабного наступления на Херсонскую область, заявил заместитель главы администрации области Кирилл Стремоусов.

  • В Минобороны РФ сообщили, что подняли на поверхность обломки применявшихся ВСУ для атаки на Севастополь морских беспилотных аппаратов. Утверждается, что, восстановив память навигационного приемника, было установлено, что, прежде чем повернуть в сторону Севастополя, беспилотники двигались по зоне безопасности "зернового коридора".

  • Евросоюз призывает Россию отменить решение о приостановке ее участия в зерновой сделке, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

  • Центральная криминальная полиция располагает сведениями, основанными на разведданных, о том, что из Украины в Финляндию поставляют оружие для преступников, пишет финское издание Yle. Кроме того, издание публикует информацию о том, что поставляемое в Украину оружие распространяется также в Швецию, Данию и Нидерланды.

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