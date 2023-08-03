Ситуация в Украине: Британия обвинила кустарники в неудачах ВСУ, Песков заявил, что РФ вышла из кризиса
Фото: mil.gov.ua
Россия включила Норвегию в перечень недружественных государств, глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель считает, что дешевое зерно из России делает бедные страны зависимыми, сообщает Zakon.kz.
- Анкара рассчитывает на выработку ряда конкретных предложений по возобновлению "зерновой сделки" к планируемому визиту Путина в Турцию, пишет РИА Новости;
- Если Еврокомиссия не продлит ограничения на ввоз украинских зерновых в Польшу после 15 сентября, Варшава закроет границу для этой продукции, ряд других соседних с Украиной стран сделает то же самое, сообщил министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус;
- Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель направил развивающимся странам и государствам G7 письмо с призывом выступить "ясным и единым голосом" по зерновой сделке. Брюссель считает, что дешевое зерно из России делает бедные страны зависимыми;
- Страны Африки призывают разблокировать российские удобрения, находящиеся в портах стран Евросоюза, чтобы они могли поступать на рынки, в том числе африканский, заявил официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья;
- Европейские компании возвращаются к активному использованию украинских подземных хранилищ газа, которое почти прервалось после начала военных действий;
- Польша продолжит наращивать группировку войск на границе с Беларусью, заявил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак;
- Встреча по Украине на уровне глав государств может пройти на полях Генассамблеи ООН в сентябре или в рамках встречи G20 в Индии, пишет Politico;
- Правительство РФ включило Норвегию в перечень недружественных государств;
- США вводят санкции против Института общей физики РАН, Казанского научного центра РАН, Института физики твердого тела РАН, говорится в сообщении Управления по контролю за иностранными активами Минфина США;
- Путин подписал указ об обязательном страховании жизни и здоровья добровольцев-участников украинско-российского конфликта;
- К совместной декларации G7 о предоставлении Украине гарантий безопасности присоединились 12 стран, сообщил президент Украины Владимир Зеленский;
- Еще один фактор, сдерживающий продвижение ВСУ на юге, это кустарники и мелкие деревья, постепенно отрастающие на полях сражений, сообщает британская разведка;
- ВСУ возвращаются к прежней тактике в своем контрнаступлении из-за неэффективности западной тактики и намерены попытаться измотать российские силы, пишет The New York Times;
- Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что у украинских военных отсутствует график контрнаступления, и никто, кроме Киева, не вправе его устанавливать;
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия окончательно вышла из экономического кризиса и теперь может планомерно переходить к быстрому развитию собственной экономики.
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