Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Ситуация в Украине: Британия обвинила кустарники в неудачах ВСУ, Песков заявил, что РФ вышла из кризиса

Ситуация в Украине 3 августа Фото: mil.gov.ua
Россия включила Норвегию в перечень недружественных государств, глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель считает, что дешевое зерно из России делает бедные страны зависимыми, сообщает Zakon.kz.
  • Анкара рассчитывает на выработку ряда конкретных предложений по возобновлению "зерновой сделки" к планируемому визиту Путина в Турцию, пишет РИА Новости;
  • Если Еврокомиссия не продлит ограничения на ввоз украинских зерновых в Польшу после 15 сентября, Варшава закроет границу для этой продукции, ряд других соседних с Украиной стран сделает то же самое, сообщил министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус;
  • Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель направил развивающимся странам и государствам G7 письмо с призывом выступить "ясным и единым голосом" по зерновой сделке. Брюссель считает, что дешевое зерно из России делает бедные страны зависимыми;
  • Страны Африки призывают разблокировать российские удобрения, находящиеся в портах стран Евросоюза, чтобы они могли поступать на рынки, в том числе африканский, заявил официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья;
  • Европейские компании возвращаются к активному использованию украинских подземных хранилищ газа, которое почти прервалось после начала военных действий;
  • Польша продолжит наращивать группировку войск на границе с Беларусью, заявил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак;
  • Встреча по Украине на уровне глав государств может пройти на полях Генассамблеи ООН в сентябре или в рамках встречи G20 в Индии, пишет Politico;
  • Правительство РФ включило Норвегию в перечень недружественных государств;
  • США вводят санкции против Института общей физики РАН, Казанского научного центра РАН, Института физики твердого тела РАН, говорится в сообщении Управления по контролю за иностранными активами Минфина США;
  • Путин подписал указ об обязательном страховании жизни и здоровья добровольцев-участников украинско-российского конфликта;
  • К совместной декларации G7 о предоставлении Украине гарантий безопасности присоединились 12 стран, сообщил президент Украины Владимир Зеленский;
  • Еще один фактор, сдерживающий продвижение ВСУ на юге, это кустарники и мелкие деревья, постепенно отрастающие на полях сражений, сообщает британская разведка;
  • ВСУ возвращаются к прежней тактике в своем контрнаступлении из-за неэффективности западной тактики и намерены попытаться измотать российские силы, пишет The New York Times;
  • Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что у украинских военных отсутствует график контрнаступления, и никто, кроме Киева, не вправе его устанавливать;
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия окончательно вышла из экономического кризиса и теперь может планомерно переходить к быстрому развитию собственной экономики.

Читайте также

В Швеции снова прошла акция с сожжением Корана

16 туристов заблокированы в Грузии после схода оползня

Трамп заявил, что ему грозит 561 год тюрьмы

Константин Вноровский
Россия Ситуация в Украине Жозеп Боррель Европейский Союз ООН Зеленский Владимир Песков Дмитрий Путин Владимир Африка Беларусь Польша США Турция ЮАР
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как изменится система отбывания наказания в колониях Казахстана
Почему тысячи заключенных в Казахстане придется переводить из одних колоний в другие
Казахстанцы: Доверять контролю надзорных органов за качеством продуктов питания на полках нельзя
Казахстанцы не верят проверкам продуктов питания и требуют запретить "пакистанский" чай
Казахстан переводы предприниматели
Жамаубаев о мобильных переводах в овощных лавках: Предприниматели не понимают важности
В Казахстане изменились правила приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений
Изменились правила подготовки водителей и сдачи экзаменов на права
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления