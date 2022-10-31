Диетолог описала идеальный осенний завтрак

Секрет заключается в ароматерапии и визуальных образах. Диетолог посоветовала "добавить красок" в завтрак – тертые ягоды, варенье или горький шоколад, сообщает Zakon.kz.

Безупречный осенний завтрак должен не только содержать необходимые организму питательные вещества, но и помогать человеку бороться с хандрой. Для этого утренний рацион стоит дополнить яркими и ароматными продуктами, уверена врач-диетолог Татьяна Залетова, передает радио Sputnik.

Надо стараться, чтобы завтрак осенью отличался максимально яркими цветами и насыщенным вкусом. Ароматерапия и яркие визуальные образы поднимут вам настроение утром и поддержат нервную систему в рабочем состоянии. Например, в завтрак можно добавить протертые ягоды, варенье, мед или горький шоколад. Это даст дополнительный заряд энергии, и вы получите удовольствие, поскольку такая еда стимулирует выработку гормонов счастья. Татьяна Залетова

Диетолог напомнила, что такие продукты нужно использовать в небольшом количестве, исключительно для придания блюдам определенного цвета и запаха.

В погоне за хорошим настроением осенью важно не заедать плохое. Еда не должна превращаться в единственный источник хорошего настроения, так как это может привести к набору лишнего веса.

Переедание в попытке улучшить психологическое состояние очень характерно как раз для осенне-зимнего периода.