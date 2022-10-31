Сборная Казахстана стала серебряным призером этапа Кубка мира по шорт-треку
В заключительный день соревнований на прошедшем в Монреале (Канада) этапе Кубка мира по шорт-треку состоялся финал мужской эстафеты на 5000 м, сообщает рrosports.kz.
Второе место в этой дисциплине заняла команда Казахстана, за которую выступали Абзал Ажгалиев, Адиль Галиахметов, Нуртилек Кажгали и Денис Никиша.
Хотя второй финишную линию пересек участник из сборной Италии, он допустил нарушение, из-за которого казахстанец Денис Никиша упал на последнем вираже и итальянцы были дисквалифицированы.
Эта медаль стала для казахстанских эстафетчиков первой с 2017 года.
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