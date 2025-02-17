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Спорт

Сборная Казахстана по шорт-треку сотворила сенсацию на этапе Кубка мира

Сборная Казахстана по шорт-треку сотворила сенсацию на этапе Кубка мира, фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2025 07:17 Фото: НОК РК
Мужская команда Казахстана по шорт-треку вошла в тройку лучших на этапе Кубка мира в итальянском городе Милан, сообщает Zakon.kz.

По информации НОК РК, в мужской эстафете (5000 м) команда Казахстана (6:46.068) заняла третье место.

Бронзовые медали стране принесли Денис Никиша, Мерсаид Жаксыбаев, Глеб Ивченко и Адиль Галиахметов.

Чемпионами у мужчин в эстафете на 5000 метров стали итальянские спортсмены (6:42.822). Серебряные награды достались канадским шорт-трекистам (6:42.878).

А ранее сообщалось, что пятое поражение подряд потерпел "Барыс" в матче КХЛ.

Аксинья Титова
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